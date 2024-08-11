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«Спартак» — «Ахмат»: где проходил матч 4-го тура РПЛ 11 августа

В воскресенье, 11 августа, в рамках четвертого ...

metaratings.ru

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В воскресенье, 11 августа, в рамках четвертого тура МИР Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своем поле встретился с командой «Ахмат» из Грозного. Игра прошла на стадионе «Лукойл Арена» и началась в 20:00 по московскому времени. Фанаты футбола могли наблюдать за ходом матча благодаря прямой трансляции на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.

В роли главного арбитра выступил Владислав Безбородов, а помогали ему ассистенты Максим Гаврилин и Рустам Мухтаров.

На данный момент «Спартак» занимает пятую позицию в лиге с шестью очками. «Ахмат», находясь под управлением Магомеда Адиева, располагается на 14-м месте с двумя очками. Согласно прогнозам букмекеров, хозяева поля – явные фавориты встречи: коэффициент на их победу составляет 1,52, тогда как шансы гостей оцениваются коэффициентом 6,4. Вероятность ничьей прогнозируется как 4,7.

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