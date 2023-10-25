Солнечный шторм продлится до 27 октября: Землю окутает серия мощных магнитных бурь

Российские метеорологи рассказали гражданам, что на Землю надвигается магнитная буря, более того, не одна. В конце октября с 25 по 27 число активность солнца составит примерно 5 баллов: такой показатель, согласно заявлению специалистов, свидетельствует о том, что буря будет мощной, сообщил progorod33.

В связи с наступлением неблагоприятной активности солнца, эксперты поделились, что не следует делать во время магнитных бурь:

работать с техническими устройствами;

водить автомобиль;

заниматься делами, требующими сосредоточенного внимания;

часто использовать мобильные устройства, телефоны, компьютеры, планшеты и ноутбуки;

употреблять в пищу вредную еду, такую как фаст-фуд;

пить алкоголь.

Также метеорологи порекомендовали гражданам России делать следующие вещи во время неблагоприятного вышеназванного периода:

несмотря на холодную погоду, стараться принимать контрастный душ, так как он может улучшить кровообращение в организме и повысить его устойчивость перед влиянием магнитной бури;

употреблять больше воды, чая и свежевыжатых соков.

Следуя этим рекомендациям, можно уменьшить негативные эффекты, вызванные магнитными бурями и поддержать благоприятное состояние организма.