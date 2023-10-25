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Солнечный шторм продлится до 27 октября: Землю окутает серия мощных магнитных бурь

Солнечный шторм продлится до 27 октября: Землю окутает серия мощных магнитных бурь

stylishbag.ru

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Российские метеорологи рассказали гражданам, что на Землю надвигается магнитная буря, более того, не одна. В конце октября с 25 по 27 число активность солнца составит примерно 5 баллов: такой показатель, согласно заявлению специалистов, свидетельствует о том, что буря будет мощной, сообщил progorod33.

В связи с наступлением неблагоприятной активности солнца, эксперты поделились, что не следует делать во время магнитных бурь:

  • работать с техническими устройствами;
  • водить автомобиль;
  • заниматься делами, требующими сосредоточенного внимания;
  • часто использовать мобильные устройства, телефоны, компьютеры, планшеты и ноутбуки;
  • употреблять в пищу вредную еду, такую как фаст-фуд;
  • пить алкоголь.

Также метеорологи порекомендовали гражданам России делать следующие вещи во время неблагоприятного вышеназванного периода:

  • несмотря на холодную погоду, стараться принимать контрастный душ, так как он может улучшить кровообращение в организме и повысить его устойчивость перед влиянием магнитной бури;
  • употреблять больше воды, чая и свежевыжатых соков.

Следуя этим рекомендациям, можно уменьшить негативные эффекты, вызванные магнитными бурями и поддержать благоприятное состояние организма.

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