Солнечный шторм продлится до 27 октября: Землю окутает серия мощных магнитных бурь
stylishbag.ru
Российские метеорологи рассказали гражданам, что на Землю надвигается магнитная буря, более того, не одна. В конце октября с 25 по 27 число активность солнца составит примерно 5 баллов: такой показатель, согласно заявлению специалистов, свидетельствует о том, что буря будет мощной, сообщил progorod33.
В связи с наступлением неблагоприятной активности солнца, эксперты поделились, что не следует делать во время магнитных бурь:
- работать с техническими устройствами;
- водить автомобиль;
- заниматься делами, требующими сосредоточенного внимания;
- часто использовать мобильные устройства, телефоны, компьютеры, планшеты и ноутбуки;
- употреблять в пищу вредную еду, такую как фаст-фуд;
- пить алкоголь.
Также метеорологи порекомендовали гражданам России делать следующие вещи во время неблагоприятного вышеназванного периода:
- несмотря на холодную погоду, стараться принимать контрастный душ, так как он может улучшить кровообращение в организме и повысить его устойчивость перед влиянием магнитной бури;
- употреблять больше воды, чая и свежевыжатых соков.
Следуя этим рекомендациям, можно уменьшить негативные эффекты, вызванные магнитными бурями и поддержать благоприятное состояние организма.