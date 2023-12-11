Соцфонд сделал заявление об индексации пенсий на 45% — коснется каждого

Гражданам Российской Федерации сообщили о том, что пенсия пожилых россиян независимо от их трудового статуса может быть проиндексирована на 45%. Однако для этого должны быть выполнены некоторые условия, пишет информационно-новостной портал PRIMPRESS.

Представитель Социального фонда Российской Федерации объяснил, что пенсионеры имеют полное право отложить свой выход на пенсию, что станет причиной роста их страховых выплат по возрасту. Другими словами, если у гражданина РФ подошел возраст для получения ежемесячной страховой выплаты, но он решил не сразу обращаться за ней в соответствующие службы или по собственному желанию отказался от нее, то в будущем его пенсия будет увеличена.

Сумма же, на которую возрастет страховая выплата такого гражданина, будет зависеть от отложенного срока выхода на пенсию: законодательством предусмотрены минимальная и максимальная границы, которые равны одному и десяти годам соответственно.

Эксперты отмечают, что если гражданин, достигший пенсионного возраста, решит отложить получение страховых выплат на 5 лет, то сумма фиксированной выплаты к пенсии возрастет на 36%, а пенсия в целом увеличится на 45%.