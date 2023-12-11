Новости России
· Ульяна Сенько

Соцфонд сделал заявление об индексации пенсий на 45% — коснется каждого

Соцфонд сделал заявление об индексации пенсий на 45% — коснется каждого

tver24.com

Подписаться в Telegram

Гражданам Российской Федерации сообщили о том, что пенсия пожилых россиян независимо от их трудового статуса может быть проиндексирована на 45%. Однако для этого должны быть выполнены некоторые условия, пишет информационно-новостной портал PRIMPRESS.

Представитель Социального фонда Российской Федерации объяснил, что пенсионеры имеют полное право отложить свой выход на пенсию, что станет причиной роста их страховых выплат по возрасту. Другими словами, если у гражданина РФ подошел возраст для получения ежемесячной страховой выплаты, но он решил не сразу обращаться за ней в соответствующие службы или по собственному желанию отказался от нее, то в будущем его пенсия будет увеличена.

Сумма же, на которую возрастет страховая выплата такого гражданина, будет зависеть от отложенного срока выхода на пенсию: законодательством предусмотрены минимальная и максимальная границы, которые равны одному и десяти годам соответственно.

Эксперты отмечают, что если гражданин, достигший пенсионного возраста, решит отложить получение страховых выплат на 5 лет, то сумма фиксированной выплаты к пенсии возрастет на 36%, а пенсия в целом увеличится на 45%.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

травля клопов

Новости Татарстана

23 часа назад

В Набережных Челнах столкнулись сразу 5 автомобилей

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане введут новые правила для выгула домашних питомцев

биохимия для волос в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Внук владелицы «Бахетле» открыл компанию «Фабрика Бахетле-1»

Новости Татарстана

день назад

Пьеса писателя из Челнов вошла в лонг-лист международного конкурса драматургии

Новости Татарстана

день назад

Казанский стрелок Галявиев не выходит на связь из «Черного дельфина»

Новости Татарстана

день назад

Ильсур Метшин оценил концепцию моста через Кабан «Сокровище нации»
Лонгриды
день назад

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Decathlon вернулся в Казань под новым названием: как отреагировали горожане и есть ли у новой сети будущее

Новости Татарстана

5 минут назад

В Казани завершено строительство остановочного павильона у парка Горького

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

Новости Татарстана

35 минут назад

В Казани нехватка ресторанов с татарской кухней и адекватными ценами

Новости Татарстана

час назад

В интернет слили заключительные серии «Слово пацана»
Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца
Лонгриды
4 дня назад

Полупустые полки и космические цены: почему в Казани резко подорожали куриные яйца

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани используют опыт Барселоны для привлечения туристов

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казанском Кремле прочитают лекцию о космосе

Новости Татарстана

3 часа назад

На мосту Миллениум в Казани отремонтируют дорожное покрытие
Новогодний Open Space Market объявил программу
Интересное в Казани
4 дня назад

Новогодний Open Space Market объявил программу