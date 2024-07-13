Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Снимут абсолютно с каждого без исключения. Всех, у кого есть карта «Мир», ждет сюрприз с 11 июля

Одним из ключевых обновлений является увеличение числа стран, где можно использовать карты «Мир»

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Все, кто держит карту "Мир", могут готовиться к сюрпризу уже в этом месяце. Одним из ключевых обновлений является увеличение числа стран, где можно использовать карты «Мир». Значительным прогрессом стало заключение договора между Россией и Кубой, благодаря которому держатели этих карт получат возможность проводить транзакции на Кубе. Это нововведение дает россиянам возможность легко обналичивать средства в любом банкомате на территории Кубы, облегчая финансовые операции во время зарубежных поездок.

Вместе с новыми возможностями, к сожалению, приходят и новые обязательства. Среди них — комиссии за снятие наличных на Кубе, которые будут автоматически конвертированы из рублей в местную валюту. Это изменение потребует от держателей карт особого внимания к условиям обслуживания при планировании международных поездок.

Кроме возможности снятия наличных, держатели карт «Мир» также получат преимущество безналичных расчетов в кубинских магазинах. Благодаря настройке POS-терминалов, россияне смогут оплачивать покупки прямо по картам «Мир», что делает эти карты еще более удобными в использовании.


Планы по расширению функционала карт «Мир» встречают как положительные отклики, так и определенные опасения. Многие пользователи выражают удовлетворение от возможности использовать свои карты в дружественной России Кубе, в то время как вопросы комиссий за операции заставляют их задуматься о дополнительных расходах.

Национальная платежная система России не останавливается на достигнутом и планирует продолжить интеграцию карт «Мир» в платежные системы других государств. Это не только укрепит позиции национальной платежной системы на международном уровне, но и обеспечит держателям карт более широкие возможности для их использования во всем мире.

Эти изменения свидетельствуют о стремлении России укрепить функционал своей национальной платежной системы и адаптировать ее к потребностям глобального рынка, делая использование карт «Мир» за рубежом более удобным и выгодным для ее держателей.

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