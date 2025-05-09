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Снять деньги в банкомате не получится: коснется всех жителей страны с 10 мая из-за обстоятельств в стране

Жителям Подмосковья и ряда других регионов стои...

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Жителям Подмосковья и ряда других регионов стоит подготовиться к временным неудобствам. Из-за сбоев в работе мобильного интернета начали отключаться банкоматы и нарушилась работа служб доставки. Особенно остро проблема проявилась в праздники.

Почему отключаются банкоматы

Многие банкоматы в городах используют мобильную связь для передачи данных, проверки карт, подключения к банковским серверам. При перебоях с интернетом:

  • банкоматы перестают выдавать или принимать наличные;
  • могут не считывать карты;
  • не обрабатывают переводы и другие операции.

Где зафиксированы сбои

Наибольшее число жалоб — из Московской области, но проблемы наблюдаются и в других крупных городах. Это продолжение ограничений связи, о которых ранее предупреждали операторы и МЧС в связи с усиленными мерами безопасности в праздничный период.

Что с доставкой

Сложности с мобильным интернетом также сильно ударили по курьерским службам:

  • нет связи с операторами;
  • нарушена навигация;
  • мобильные кассы не работают;
  • оплата при получении невозможна или затруднена.

Компании предупреждают клиентов о возможных задержках в оформлении и доставке заказов.

Что делать

  • Берите с собой наличные деньги — не все банкоматы работают, а оплата картой может быть недоступна.
  • Оформляйте заказы заранее, если планируете доставку.
  • Следите за уведомлениями от служб доставки и банков — они публикуют актуальные обновления.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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