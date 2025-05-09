Снять деньги в банкомате не получится: коснется всех жителей страны с 10 мая из-за обстоятельств в стране
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Жителям Подмосковья и ряда других регионов стоит подготовиться к временным неудобствам. Из-за сбоев в работе мобильного интернета начали отключаться банкоматы и нарушилась работа служб доставки. Особенно остро проблема проявилась в праздники.
Почему отключаются банкоматы
Многие банкоматы в городах используют мобильную связь для передачи данных, проверки карт, подключения к банковским серверам. При перебоях с интернетом:
- банкоматы перестают выдавать или принимать наличные;
- могут не считывать карты;
- не обрабатывают переводы и другие операции.
Где зафиксированы сбои
Наибольшее число жалоб — из Московской области, но проблемы наблюдаются и в других крупных городах. Это продолжение ограничений связи, о которых ранее предупреждали операторы и МЧС в связи с усиленными мерами безопасности в праздничный период.
Что с доставкой
Сложности с мобильным интернетом также сильно ударили по курьерским службам:
- нет связи с операторами;
- нарушена навигация;
- мобильные кассы не работают;
- оплата при получении невозможна или затруднена.
Компании предупреждают клиентов о возможных задержках в оформлении и доставке заказов.
Что делать
- Берите с собой наличные деньги — не все банкоматы работают, а оплата картой может быть недоступна.
- Оформляйте заказы заранее, если планируете доставку.
- Следите за уведомлениями от служб доставки и банков — они публикуют актуальные обновления.
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