Снять деньги в банкомате не получится: коснется всех жителей страны с 10 мая из-за обстоятельств в стране

Жителям Подмосковья и ряда других регионов стоит подготовиться к временным неудобствам. Из-за сбоев в работе мобильного интернета начали отключаться банкоматы и нарушилась работа служб доставки. Особенно остро проблема проявилась в праздники.

Почему отключаются банкоматы

Многие банкоматы в городах используют мобильную связь для передачи данных, проверки карт, подключения к банковским серверам. При перебоях с интернетом:

банкоматы перестают выдавать или принимать наличные;

могут не считывать карты;

не обрабатывают переводы и другие операции.

Где зафиксированы сбои

Наибольшее число жалоб — из Московской области, но проблемы наблюдаются и в других крупных городах. Это продолжение ограничений связи, о которых ранее предупреждали операторы и МЧС в связи с усиленными мерами безопасности в праздничный период.

Что с доставкой

Сложности с мобильным интернетом также сильно ударили по курьерским службам:

нет связи с операторами;

нарушена навигация;

мобильные кассы не работают;

оплата при получении невозможна или затруднена.

Компании предупреждают клиентов о возможных задержках в оформлении и доставке заказов.

Что делать