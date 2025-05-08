Снять деньги в банкомате не получится: коснется всех россиян с 10 мая из-за обстоятельств в стране
vbr.ru
С мая в России фиксируются сбои мобильного интернета. Это уже привело к неожиданным последствиям — начали отключаться банкоматы и замедляться службы доставки.
Что происходит с банкоматами
Многие банкоматы работают через мобильную передачу данных. При сбоях:
- невозможно снять наличные;
- не проходят оплаты и переводы;
- возникают ошибки авторизации.
Жители Подмосковья и Москвы уже сообщили о неработающих банкоматах в торговых центрах, у станций метро и в отделениях банков.
Проблемы с доставкой
Сбои связи затронули и службы доставки:
- курьеры не могут связаться с клиентами;
- платёжные терминалы часто не работают;
- навигация с GPS работает с перебоями.
Особенно в период с 7 по 9 мая возможны задержки и отмены заказов. Компании уже рассылают предупреждения.
Причина — усиление мер безопасности
По данным СМИ, ограничения связаны с обеспечением безопасности на майские праздники. Жители Москвы 5 мая получили официальные уведомления о возможных ограничениях в работе интернета и мобильной связи.
Вероятно, меры носят временный характер, но официальных сроков восстановления стабильной связи пока нет.
Что делать
- Запаситесь наличными — не рассчитывайте только на карту.
- Оформляйте заказы заранее — особенно на праздники.
- Следите за уведомлениями банков и служб доставки — они публикуют актуальные данные в реальном времени.
Ситуация с интернетом — напоминание о том, что цифровой комфорт может зависеть от внешних факторов. Надёжнее быть готовым.
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