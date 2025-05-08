Снять деньги в банкомате не получится: коснется всех россиян с 10 мая из-за обстоятельств в стране

С мая в России фиксируются сбои мобильного интернета. Это уже привело к неожиданным последствиям — начали отключаться банкоматы и замедляться службы доставки.

Что происходит с банкоматами

Многие банкоматы работают через мобильную передачу данных. При сбоях:

невозможно снять наличные;

не проходят оплаты и переводы;

возникают ошибки авторизации.

Жители Подмосковья и Москвы уже сообщили о неработающих банкоматах в торговых центрах, у станций метро и в отделениях банков.

Проблемы с доставкой

Сбои связи затронули и службы доставки:

курьеры не могут связаться с клиентами;

платёжные терминалы часто не работают;

навигация с GPS работает с перебоями.

Особенно в период с 7 по 9 мая возможны задержки и отмены заказов. Компании уже рассылают предупреждения.

Причина — усиление мер безопасности

По данным СМИ, ограничения связаны с обеспечением безопасности на майские праздники. Жители Москвы 5 мая получили официальные уведомления о возможных ограничениях в работе интернета и мобильной связи.

Вероятно, меры носят временный характер, но официальных сроков восстановления стабильной связи пока нет.

Что делать

Запаситесь наличными — не рассчитывайте только на карту. Оформляйте заказы заранее — особенно на праздники. Следите за уведомлениями банков и служб доставки — они публикуют актуальные данные в реальном времени.

Ситуация с интернетом — напоминание о том, что цифровой комфорт может зависеть от внешних факторов. Надёжнее быть готовым.