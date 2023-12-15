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· Ульяна Сенько

Сможете выйти на пенсию в 55/60 лет: в Госдуме назвали единственное условие

Сможете выйти на пенсию в 55/60 лет: в Госдуме назвали единственное условие

9111.ru

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В Государственной думе в настоящее время находится на рассмотрении законопроект, подразумевающий снижение возраста досрочного выхода на пенсию в России, сообщили в «Известиях».

Авторы закона предлагают уменьшить продолжительность трудового стажа для получения возможности на досрочный выход на пенсию до 37 и 32 лет для мужчин и женщин. В настоящее время выйти на пенсию раньше срока можно со стажем равным 42 годам у мужчин и 37 годам у женщин. При этом сохранится условие, что на заслуженный отдых россияне смогут выйти при достижении 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.

Депутаты, внесшие данный законопроект на рассмотрение в ГД РФ, считают, что установление такой нормы будет стимулировать граждан работать в "белой" зоне экономики и уплачивать отчисления во внебюджетные фонды. Они также отмечают, что это поможет повысить стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и вывести до 50% заработной платы из "серой" зоны.

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