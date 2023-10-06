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«Смириться и расслабиться?» Детский омбудсмен посоветовал, что делать при буллинге в школе

«Смириться и расслабиться?» Детский омбудсмен посоветовал, что делать при буллинге в школе

Витебские вести

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При разрешении конфликтов между детьми в школах, очень важно разговаривать со всеми сторонами: жертвой буллинга, агрессором и свидетелями, то есть со всем классом, считает Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте России по правам ребёнка.

По словам политической деятельницы, стоит учитывать, что в школьных ссорах и конфликтах участвуют три стороны: задира, его жертва и очевидцы, которые смотрят на буллинг своих одноклассников как на представление и ничего не делают.

Причинами издевательств могут быть зависть, плохая обстановка в доме ребенка, комплекс неполноценности или превосходства. Чтобы выяснить, что именно подталкивает агрессора начать мучать другого, нужно разговаривать и разбираться, а не безмолвно игнорировать. Беседы с жертвой также необходимы, чтобы помочь обиженному ребенку справиться с травлей: нужно объяснять, что ни он, ни его внешность, ни его семья или ни его дешевый телефон виноваты в том, что над ним издеваются. И третья сторона – свидетели: класс должен знать, что, когда видишь преступление или кого-то в опасности и ничего не делаешь, являешься полноценным участником буллинга с плохой стороны. По сути, те, кто молчат, издеваются так же, как и агрессор, отмечает Мария Львова-Белова.

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка, добавила, что, если взрослые будут поддерживать детей, подвергающихся буллингу, приводя примеры из собственной жизни, это поможет жертвам легче пережить травмирующие события.

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