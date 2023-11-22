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Смертельные котлеты: Россельхознадзор обнаружил в котлетах «Мираторга» смертоносную бактерию

Смертельные котлеты: Россельхознадзор обнаружил в котлетах «Мираторга» смертоносную бактерию

foto-ram.ru

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Стало известно, что специалисты государственной службы Россельхознадзор обнаружили опасную для организма человека бактерию в котлетах, производимых популярным у россиян брендом, сообщает «Клопс».

В ходе проверки Россельхознадзора соблюдения требований законодательства при оформлении документов на говяжьи котлеты от производителя ООО «Мираторг Запад», в продукте было обнаружено нарушение стандартов безопасности. А именно, в мясном продукте эксперты выявили наличие опасных микроорганизмов, которые при употреблении в пищу вызывают одну из самых тяжелых и опасных инфекционных болезней - листериоз. Данное заболевание является непосредственной причиной развития менингита и септицемии, а также характеризуется высокой смертностью.

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