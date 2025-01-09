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Смело берите четыре пачки – внутри только чистейшие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Росконтроль опубликовал список надежных брендов...

parnoemjaso.ru

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В современной России сливочное масло остаётся не только традиционным, но и крайне популярным продуктом. Однако потребительская озабоченность по поводу качества и подлинности масла, представленного на прилавках, продолжает расти.

В ответ на эти опасения, Росконтроль принял инициативу по проверке марок масла, чтобы предоставить потребителям надёжную информацию и помочь им сделать осознанный выбор.

Основная проблема: Фальсификация и качество

Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются покупатели, является фальсификация продукта — добавление растительных или говяжьих жиров вместо натуральных сливок. Такие подмены не только вводят в заблуждение потребителей, но и могут оказывать негативное влияние на здоровье.

Методология исследования Росконтроля

Росконтроль провёл всестороннее исследование, в ходе которого были проверены марки сливочного масла с различным процентным содержанием жира. Были взяты образцы от 72,5% до 82,5% жирности, чтобы оценить широкий спектр продуктов на предмет их соответствия заявленным стандартам.

Лучшие бренды по результатам проверки

Исследование выявило несколько марок, которые заслужили доверие потребителей:

  • «Вкуснотеево» — продукт, произведённый из натуральных сливок без добавления искусственных компонентов.
  • Valuiki «Традиционное» — отличается исключительной чистотой состава и высоким качеством.
  • «Экомилк» — представляет собой масло, которое сочетает в себе традиционные методы производства и строгий контроль качества.
  • «Белорусское» и «Традиционное» — оба эти бренда демонстрируют превосходство благодаря использованию качественных сливок и отсутствию нежелательных добавок.

Значение результатов для потребителей

Эти результаты предоставляют ценную информацию для всех, кто стремится потреблять только качественные и безопасные продукты. Они также подчёркивают важность прозрачности производителей и строгости контрольных мер.

Рекомендации для покупателей

При выборе сливочного масла рекомендуется обращать внимание не только на марку, но и на состав продукта, информацию о производителе и сроки годности. Только тщательный выбор может гарантировать приобретение действительно качественного и безопасного продукта, сообщает pg11.ru.

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