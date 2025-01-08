Смело берите 5 пачек– внутри только чистейшие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла
Сливочное масло остается одним из самых популярных продуктов на столах россиян. Однако покупатели часто сомневаются в его натуральности и качестве, опасаясь фальсификаций. Чтобы помочь потребителям сделать правильный выбор, специалисты Росконтроля провели исследование и составили список брендов, которым можно доверять.
Основные опасения потребителей
- Фальсификация: Некоторые производители добавляют растительные или говяжьи жиры вместо натуральных сливок, что влияет на качество и вкус продукта.
- Несвежесть и вредные микроорганизмы: Покупатели беспокоятся, что масло может содержать бактерии или другие опасные компоненты.
Итоги проверки Росконтроля
Специалисты исследовали сливочное масло с жирностью от 72,5% до 82,5%. Внимание уделялось составу, вкусовым качествам и отсутствию посторонних добавок. Среди образцов с жирностью 82,5% были выделены лидеры, полностью соответствующие стандартам качества и безопасности.
Топ брендов масла жирностью 82,5%:
- «Вкуснотеево»
- Valuiki «Традиционное»
- «Экомилк»
- «Белорусское»
- «Традиционное»
Эти марки производят масло исключительно из натуральных сливок, без посторонних добавок, сохраняя отличные вкусовые свойства.
Как выбрать качественное масло?
- Проверьте состав: качественное масло содержит только пастеризованные сливки.
- Обратите внимание на жирность: для натурального продукта она должна быть не менее 72,5%.
- Доверьтесь проверенным брендам из списка Росконтроля.
Результаты исследования помогают сделать покупку безопасной и гарантируют, что на вашем столе окажется только качественный продукт.
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