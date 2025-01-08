Смело берите 5 пачек– внутри только чистейшие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Сливочное масло остается одним из самых популярных продуктов на столах россиян. Однако покупатели часто сомневаются в его натуральности и качестве, опасаясь фальсификаций. Чтобы помочь потребителям сделать правильный выбор, специалисты Росконтроля провели исследование и составили список брендов, которым можно доверять.

Основные опасения потребителей

Фальсификация : Некоторые производители добавляют растительные или говяжьи жиры вместо натуральных сливок, что влияет на качество и вкус продукта.

: Некоторые производители добавляют растительные или говяжьи жиры вместо натуральных сливок, что влияет на качество и вкус продукта. Несвежесть и вредные микроорганизмы: Покупатели беспокоятся, что масло может содержать бактерии или другие опасные компоненты.

Итоги проверки Росконтроля

Специалисты исследовали сливочное масло с жирностью от 72,5% до 82,5%. Внимание уделялось составу, вкусовым качествам и отсутствию посторонних добавок. Среди образцов с жирностью 82,5% были выделены лидеры, полностью соответствующие стандартам качества и безопасности.

Топ брендов масла жирностью 82,5%:

«Вкуснотеево»

Valuiki «Традиционное»

«Экомилк»

«Белорусское»

«Традиционное»

Эти марки производят масло исключительно из натуральных сливок, без посторонних добавок, сохраняя отличные вкусовые свойства.

Как выбрать качественное масло?

Проверьте состав: качественное масло содержит только пастеризованные сливки.

Обратите внимание на жирность: для натурального продукта она должна быть не менее 72,5%.

Доверьтесь проверенным брендам из списка Росконтроля.

Результаты исследования помогают сделать покупку безопасной и гарантируют, что на вашем столе окажется только качественный продукт.