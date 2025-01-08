Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Смело берите 5 пачек– внутри только чистейшие сливки: Росконтроль назвал лучшие марки сливочного масла

Сливочное масло остается одним из самых популяр...

Подписаться в Telegram

Сливочное масло остается одним из самых популярных продуктов на столах россиян. Однако покупатели часто сомневаются в его натуральности и качестве, опасаясь фальсификаций. Чтобы помочь потребителям сделать правильный выбор, специалисты Росконтроля провели исследование и составили список брендов, которым можно доверять.

Основные опасения потребителей

  • Фальсификация: Некоторые производители добавляют растительные или говяжьи жиры вместо натуральных сливок, что влияет на качество и вкус продукта.
  • Несвежесть и вредные микроорганизмы: Покупатели беспокоятся, что масло может содержать бактерии или другие опасные компоненты.

Итоги проверки Росконтроля

Специалисты исследовали сливочное масло с жирностью от 72,5% до 82,5%. Внимание уделялось составу, вкусовым качествам и отсутствию посторонних добавок. Среди образцов с жирностью 82,5% были выделены лидеры, полностью соответствующие стандартам качества и безопасности.

Топ брендов масла жирностью 82,5%:

  • «Вкуснотеево»
  • Valuiki «Традиционное»
  • «Экомилк»
  • «Белорусское»
  • «Традиционное»

Эти марки производят масло исключительно из натуральных сливок, без посторонних добавок, сохраняя отличные вкусовые свойства.

Как выбрать качественное масло?

  • Проверьте состав: качественное масло содержит только пастеризованные сливки.
  • Обратите внимание на жирность: для натурального продукта она должна быть не менее 72,5%.
  • Доверьтесь проверенным брендам из списка Росконтроля.

Результаты исследования помогают сделать покупку безопасной и гарантируют, что на вашем столе окажется только качественный продукт.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане Бастрыкин поручил возбудить дело о невыплате денег фирмой

Новости Татарстана

22 часа назад

Министр промышленности Татарстана потребовал пересмотра налогов для самозанятых

гербицидная организации

Лонгриды

13 часов назад

«Мы должны чувствовать эту ответственность»: как в Казани встретили Рождество Христово

Важное в РТ

3 дня назад

Татарстанцы считают успешными семейных, а счастливыми - богатых

караоке напрокат в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

Подростки разгромили подъезд на улице Айтматова в Казани

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцев предупредили о новом виде мошенничества с Telegram Premium

Новости Казани

день назад

2 драки произошли в 1 периоде матча между казанским «Ак Барсом» и «Авангардом»

Новости Казани

день назад

Жителей Казани стали предупреждать, что подвал в доме непригоден для укрытия
Новости Казани
день назад

Каток на «Черном озере» в Казани возобновил свою работу

Территория будет работать 6 и 7 января

Новости Казани

5 минут назад

AZAL 8 января отменила рейс в Казань из-за закрытия воздушного пространства

Новости Казани

час назад

Казань направит 175 миллионов рублей на уборку и плавление снега в 2025 году

Новости Татарстана

3 часа назад

Елабужская прокуратура организовала проверку после смертельного ДТП

Новости Казани

15 часов назад

Игроки казанского «Динамо» выиграли 16-й матч подряд в чемпионате РФ
В Казани с 13 января откроются пункты сбора ело...
Новости Казани
16 часов назад

В Казани с 13 января откроются пункты сбора елок для переработки

Новости Казани

17 часов назад

Из Нальчика в Казань планируют запустить новый рейс

Новости Казани

17 часов назад

Чиновнику в Казани вручили орден патриарха за строительство храма

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане 7 января ожидаются снег и метель
Здесь нужно соли поменьше, а сюда упаковку друг...
Новости Татарстана
4 дня назад

Здесь нужно соли поменьше, а сюда упаковку другую: рассказываем, как казанцы изменили состав блюд в федеральном магазине полезного питания