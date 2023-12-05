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«Служить будут два года»: генерал-лейтенант сказал, как найти новых солдат в России

«Служить будут два года»: генерал-лейтенант сказал, как найти новых солдат в России

100biografiy.ru

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Российский военачальник генерал-лейтенант Андрей Гурулев сделал важное заявление, касающееся увеличения срока срочной службы в армии Российской Федерации.

Депутат Государственной думы в личном телеграм-канале опубликовал пост, в котором рассуждает на тему того, что на данный момент российские пограничные войска очень слабы и неэффективны, а также уровень военной подготовки мобилизационного резерва страны тоже оставляет желать лучшего. Согласно мнению Гурулева, эти проблемы можно решить одним простым способом: приравнять срок срочной службы в армии к двум годам.

Если срок увеличат, то у солдат-срочников будет больше времени для качественной подготовки, ведь один год, считает генерал-лейтенант, это слишком мало для создания хорошего сильного российского солдата. Также в пограничных войсках с повышением срока службы увеличится число солдат, поэтому российские пограничные подразделения станут в разы мощнее.

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