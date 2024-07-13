Сладкий перец от которого все сходят с ума: секретный ингредиент, играющий роль

Как сохранить летний вкус свежих овощей на зиму? Отличный выбор — приготовление маринованного сладкого перца по рецепту "Фирменный". Эта заготовка не только проста в исполнении, но и обладает ярким, насыщенным вкусом, который станет изысканным дополнением к вашим блюдам.





6 кг свежего перцев;

2 стакана сахара;

2 стакана масла растительного;

1 стакан уксуса 9%;

2 столовые ложки соли;

5-6 головок свежего чеснока.



Как готовить:

Тщательно вымойте перцы, избавьтесь от семян и нарежьте их на крупные дольки. В просторной кастрюле объедините нарезанный перец, сахар, масло, уксус и соль, чтобы создать насыщенную маринадную смесь. Почистите чеснок и нарежьте его мелко, затем добавьте к перцам и маринаду. Оставьте смесь на ночь, чтобы перцы хорошо пропитались маринадом. На следующее утро распределите маринованные перцы по стерилизованным банкам. Поместите банки в кастрюлю с водой и стерилизуйте в течение 15 минут. Закатывание и дополнительная стерилизация: Закройте банки, переверните их и укутайте в теплое одеяло на 1-2 дня для завершения процесса.



Этот рецепт гарантирует не только удовольствие от вкуса, но и долговременное сохранение. Маринованный сладкий перец "Фирменный" идеально подходит как для гарнира к основным блюдам, так и для добавления в салаты или как самостоятельную закуску. Наслаждайтесь каждым кусочком вкуса лета, даже в холодные зимние месяцы!