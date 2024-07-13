Сладкий перец от которого все сходят с ума: секретный ингредиент, играющий роль
akrasdia.ru
Как сохранить летний вкус свежих овощей на зиму? Отличный выбор — приготовление маринованного сладкого перца по рецепту "Фирменный". Эта заготовка не только проста в исполнении, но и обладает ярким, насыщенным вкусом, который станет изысканным дополнением к вашим блюдам.
- 6 кг свежего перцев;
- 2 стакана сахара;
- 2 стакана масла растительного;
- 1 стакан уксуса 9%;
- 2 столовые ложки соли;
- 5-6 головок свежего чеснока.
Как готовить:
- Тщательно вымойте перцы, избавьтесь от семян и нарежьте их на крупные дольки.
- В просторной кастрюле объедините нарезанный перец, сахар, масло, уксус и соль, чтобы создать насыщенную маринадную смесь.
- Почистите чеснок и нарежьте его мелко, затем добавьте к перцам и маринаду.
- Оставьте смесь на ночь, чтобы перцы хорошо пропитались маринадом.
- На следующее утро распределите маринованные перцы по стерилизованным банкам. Поместите банки в кастрюлю с водой и стерилизуйте в течение 15 минут.
- Закатывание и дополнительная стерилизация: Закройте банки, переверните их и укутайте в теплое одеяло на 1-2 дня для завершения процесса.
Этот рецепт гарантирует не только удовольствие от вкуса, но и долговременное сохранение. Маринованный сладкий перец "Фирменный" идеально подходит как для гарнира к основным блюдам, так и для добавления в салаты или как самостоятельную закуску. Наслаждайтесь каждым кусочком вкуса лета, даже в холодные зимние месяцы!
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