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Сладкий перец от которого все сходят с ума: секретный ингредиент, играющий роль

Этот рецепт гарантирует не только удовольствие от вкуса, но и долговременное сохранение

akrasdia.ru

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Как сохранить летний вкус свежих овощей на зиму? Отличный выбор — приготовление маринованного сладкого перца по рецепту "Фирменный". Эта заготовка не только проста в исполнении, но и обладает ярким, насыщенным вкусом, который станет изысканным дополнением к вашим блюдам.

Список ингредиентов:

  • 6 кг свежего перцев;
  • 2 стакана сахара;
  • 2 стакана масла растительного;
  • 1 стакан уксуса 9%;
  • 2 столовые ложки соли;
  • 5-6 головок свежего чеснока.


Как готовить:

  1. Тщательно вымойте перцы, избавьтесь от семян и нарежьте их на крупные дольки.
  2. В просторной кастрюле объедините нарезанный перец, сахар, масло, уксус и соль, чтобы создать насыщенную маринадную смесь.
  3. Почистите чеснок и нарежьте его мелко, затем добавьте к перцам и маринаду.
  4. Оставьте смесь на ночь, чтобы перцы хорошо пропитались маринадом.
  5. На следующее утро распределите маринованные перцы по стерилизованным банкам. Поместите банки в кастрюлю с водой и стерилизуйте в течение 15 минут.
  6. Закатывание и дополнительная стерилизация: Закройте банки, переверните их и укутайте в теплое одеяло на 1-2 дня для завершения процесса.


Этот рецепт гарантирует не только удовольствие от вкуса, но и долговременное сохранение. Маринованный сладкий перец "Фирменный" идеально подходит как для гарнира к основным блюдам, так и для добавления в салаты или как самостоятельную закуску. Наслаждайтесь каждым кусочком вкуса лета, даже в холодные зимние месяцы!

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