Скорпионам запрещают выходить из дома, а рыбам тратить деньги: гороскоп на 28 и 29 октября для всех знаков

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на заключительные в октябре 2023 года выходные для всех знаков зодиака: звезды поделились как провести эти дни весело и насыщенно без разочарований и проблем, опубликовали 7дней.ru.

Овен

Представителям знака зодиака овен 28 и 29 октября предстоит принять важное судьбоносное решение, ведь именно от него будет зависеть их будущее. Астрологи рекомендуют овнам при выборе довериться своей интуиции, отказавшись от анализирования и обдумывания, чтобы принятое решение оказалось верным.

Телец

Родившимся под созвездием тельца, согласно прогнозу, следует провести субботу и воскресенье максимально весело, главное, чтобы выбранное развлечение было им по душе, в противном случае тельцы могут испортить себе настроение на всю предстоящую неделю.

Близнецы

Близнецы 28 и 29 октября могут столкнуться с неприятностями: их планы на выходные дни могут неожиданно сорваться. Астрологи рекомендуют представителям знака зодиака близнецы составить дополнительный план времяпровождения, чтобы быть готовым к возможным негативным переменам.

Рак

Родившимся под созвездием рака звезды рекомендуют провести предстоящие выходные активно: спортивный зал или прогулка в парке подарят вам много хорошего настроения.

Лев

Львам, согласно гороскопу, 28 и 29 октября следует сдерживать свои негативные эмоции, иначе они причинят боль своим близким. Также не стоит ввязываться в споры и конфликты. Лучшим решением для представителей знака зодиака льва будет поход в кино или музей в одиночестве.

Дева

Родившимся под знаком девы в предстоящие субботу и воскресенье неожиданно повезет: их авантюризм и раскованность принесет внезапную удачу. Звезды рекомендуют прикупить лотерейный билет.

Весы

Весам астрологи советуют провести выходные дома: есть вероятность, что они могут заболеть. Если же дома невыносимо представителям знака зодиака весы следует избегать большого количества людей.

Скорпион

А вот скорпионам на выходных звезды категорически запрещают выходить из дома. Представители данного знака зодиака могут разболтать чьи-то серьезные тайны, которые кажутся им пустяками: в будущем это может принести проблемы и ссоры с близкими.

Стрелец

Согласно гороскопу, родившиеся под созвездием стрельца 28 и 29 октября должны оградить себя от бесконечного потока информации: не следует читать новости, заходить в социальные сети. Это нужно стрельцам прежде всего для того, чтобы восстановить силы на предстоящую рабочую неделю, в противном случае они будут чувствовать себя подавленно и грустно.

Козерог

Козерогам звезды рекомендуют на предстоящих выходных побаловать себя дорогими покупками, они этого, действительно, заслужили. Самыми удачными вариантами будут новый телефон или украшение. Приобретенные подарки самим себе будут радовать представителей знака зодиака козерог долгое время.

Водолей

Родившимся под созвездием водолея на предстоящих выходных астрологи советуют заняться планированием того, чего они желают достичь в ближайшем будущем, а также продумать, какими путями и методами они исполнят свои мечты. В этом водолеям могут сильно помочь близкие и семья, рассказали астрологи.

Рыбы

Представителям знака зодиака рыб 28 и 29 октября не рекомендуется принимать важные решения и совершать дорогостоящие покупки. Эти дни рыбам стоит потратить на самых близких друзей и в спокойной обстановке.