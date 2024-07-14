Скорбит вся страна: умерла актриса Любовь Стриженова

Любовь Стриженова, великая советская актриса и заслуженная артистка РСФСР, ушла из жизни на 83-м году. Ее последние годы прошли в стенах Алатырского Свято-Троицкого монастыря в Чувашии, где она обрела уединение и душевный покой в образе монахини Иудифь, сообщает rtvi.com.



Известие о ее кончине 11 июля стало известно благодаря сообщению старшего алтарника монастыря Аристоклия Набокина. «На 83 году жизни отошла ко Господу монахиня Иудифь, актриса Любовь Стриженова», — гласило объявление на странице в социальной сети «ВКонтакте». Согласно уточнению инокини Марии, смерть настигла Стриженову после инсульта. Прощание с ней запланировано на 14 июля на территории монастыря, где она провела последние годы своей жизни.



Любовь Стриженова родилась 6 августа 1940 года в Москве и свою актерскую карьеру начала после окончания Школы-студии МХАТ в 1963 году. Ее талант расцвел на сцене Московского Художественного театра имени М. Горького, где она воплощала множество запоминающихся ролей.





Стриженова также оставила заметный след в кинематографе, сыграв в таких фильмах и сериалах, как «Вечный зов», «Лидер», «Бесы», «Стежки — дорожки», и «Каникулы Кроша». Она была не только талантливой актрисой, но и умелой радиоведущей, о чем свидетельствует ее работа на радиопрограмме «Взрослым о детях».Личная жизнь Любови была насыщенной и яркой. Ее первый брак с актером Владимиром Земляникиным подарил ей дочь Елену. Второй брак с Олегом Стриженовым ознаменовался рождением сына Александра, который продолжил семейные традиции, став известным продюсером, актером и режиссером.Принятие монашеского пострига в 2008 году под именем Иудифь стало новой главой в ее жизни, где она посвятила себя духовным практикам и служению. В монастыре она жила в женском подворье преподобного Вассиана, находя утешение и мир в вере.Уход Любови Стриженовой является большой утратой для российского культурного сообщества. Она оставила после себя наследие таланта, доброты и преданности своему искусству, которое будет помнить и ценить множество поколений.