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Школьники рыдают навзрыд: осенние каникулы теперь под угрозой

В свете предстоящего международного саммита БРИ...

viktoriafoto.ru

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В свете предстоящего международного саммита БРИКС, Министерство образования и науки Татарстана анонсировало изменение графика осенних каникул для школ Казани. В этом году ученики начнут свой осенний отдых ранее обычного — с 21 по 28 октября, в отличие от остальных школ региона, где каникулы сохранят привычные сроки с 1 по 6 ноября.

Хотя официальная причина изменения дат не была объявлена, существует вероятность, что это связано с логистическими и безопасностными мерами, необходимыми для организации и проведения саммита БРИКС. Такие крупные события требуют тщательной подготовки, включая освобождение и обеспечение безопасности значительных территорий города.

Министерство также подтвердило даты остальных школьных каникул на учебный год 2024-2025. Зимние каникулы пройдут с 30 декабря по 8 января, весенние — с 22 по 31 марта, а летом учащиеся отправятся на отдых 27 мая.

Эти корректировки в учебном расписании потребуют от семей школьников Казани дополнительного планирования, особенно учитывая, что изменения затрагивают только учебные заведения столицы Татарстана.

Добавим, что в связи с подготовкой к саммиту произойдет и временное переселение студентов из Деревни Универсиады в другие студенческие общежития, что также является частью обширных подготовительных работ перед международным событием.

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