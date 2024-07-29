Сказочный фестиваль пройдет в Ивангородской крепости 3 августа

3 августа Ивангородская крепость оживет в духе древнерусских сказаний на фестивале "Былины и богатыри", привлекая жителей и гостей региона к участию в праздновании наследия русских эпических повествований.

Праздник русского эпоса в историческом месте

Мероприятие, посвященное миру славянских героев и легенд, представит богатую программу, включающую театрализованные бои и народные забавы. Желающие могут присоединиться к битвам с мифическими существами в роли молодых воинов, испытывая свою силу и храбрость.

Конные представления и культурные мастер-классы

Особенным украшением фестиваля станет конное шоу с участием владимирского тяжеловоза и дрессированных собак. Также гости фестиваля смогут погрузиться в мир живописи на мастер-классах, где каждый сможет попробовать себя в искусстве рисования под руководством опытных художников в стиле известного русского художника Ивана Билибина.

Ремесленные рабочие зоны и народные игры

Участники фестиваля получат уникальную возможность ознакомиться с традиционными ремеслами, такими как кузнечное дело, гончарство, плетение из соломы и бересты. Обучение древнерусскому письму и участие в народных играх добавят ярких красок в досуг посетителей.

Музыка и искусство на сцене крепости

Протяженный день на сцене Ивангородской крепости будет наполнен выступлениями музыкальных коллективов и скоморохов. В рамках фестиваля также состоится демонстрация соколиной охоты, где сокольники раскроют секреты управления хищными птицами.

Условия посещения и транспорт

Въезд в Ивангород 3 августа возможен только по специальному билету на фестиваль, который можно приобрести онлайн или на входе. Для доступа необходим паспорт гражданина РФ, для детей — свидетельство о рождении.

Фестиваль "Былины и богатыри" предлагает уникальную возможность не только увлекательно провести время, но и глубже познакомиться с богатством русской культуры и истории в атмосфере дружелюбия и праздника.