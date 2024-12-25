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Скачок сразу в 10%: цены на пиво взлетят в России со следующего года

В 2025 году российский пивной рынок претерпит з...

dzen.ru

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Российский пивной рынок в 2025 году ожидает значительное повышение цен, достигающее порядка 10%. Основные причины этого — рост акцизов, инфляционные процессы и увеличение затрат на сырье. Известные производители, включая AB InBev Efes и Medovarus, уже заявили о неизбежности подорожания своей продукции, что, естественно, отразится на ценах в магазинах.

Эксперты прогнозируют изменения в потребительских предпочтениях, особенно это касается сегментов премиального и крафтового пива, которые могут испытать спад спроса из-за повышения стоимости.

Инновации для здоровья и окружающей среды

В условиях экономических вызовов появляются и положительные тенденции. Например, прорыв в производстве пива благодаря использованию экстракта микроводорослей хлореллы, разработанного учеными Уральского федерального университета.

Этот экстракт не только улучшает антиоксидантные свойства напитка, но и способствует улучшению вкуса. Экологические преимущества также значительны, так как хлорелла активно абсорбирует углекислый газ, сокращая вредные выбросы в атмосферу.

Экологическая устойчивость как новый стандарт

Использование хлореллы в пивоварении не просто улучшает продукт, но и вносит свой вклад в борьбу с изменением климата. Такой подход может стать мощным аргументом для экологически осведомленных потребителей, которые все чаще выбирают товары, производство которых минимально вредит окружающей среде.

Прогнозы и возможности для рынка

Переориентация на качество и экологичность может открыть новые горизонты для российского пивного рынка. Потребители, особенно молодежь, которые все более озабочены вопросами здоровья и устойчивого развития, могут отдать предпочтение инновационным продуктам, таким как пиво с хлореллой.

Розничные сети и рестораны могут использовать этот тренд для привлечения новой аудитории, предлагая напитки, которые не только вкусны, но и полезны, а также ответственно произведены.

В 2025 году российский рынок пива ждут испытания и возможности. Хотя потребителей ожидают повышенные цены, новые технологии и улучшение экологических характеристик продукции могут привлечь тех, кто ищет качество и устойчивость. Эти изменения открывают новые перспективы для производителей и потребителей, делая рынок более динамичным и сознательным.

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