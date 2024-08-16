В свете недавних событий на российско-украинской границе, в Курской области все еще сохраняется напряженная ситуация. Не так давно прошло очередное видеосовещание, в котором принимал участие и президент Владимир Путин, а также врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. Они обсудили тревожные новости: на данный момент под контролем ВСУ остаются 28 населенных пунктов.



Смирнов сообщил, что эвакуационные мероприятия активно продолжаются: свыше 120 тысяч человек уехали из опасных зон, а всего из зоны конфликта должны быть эвакуированы около 180 тысяч человек. Решение об эвакуации было принято после того, как ВСУ предприняли попытки проникновения в семь населенных пунктов области. По словам губернатора, глубина проникновения на территорию Курской области составила 12 км, а ширина фронта — 40 км.



На фоне этих событий российские войска продолжают активно отражать атаки. В ходе суток, как сообщают в Минобороны РФ, были успешно отражены семь атак штурмовых групп ВСУ, которые включали в себя 80-ю и 82-ю десантно-штурмовые бригады. В результате боевых действий украинская сторона потеряла значительное количество военной техники, в том числе 32 танка и более сотни боевых бронированных машин.



Кроме того, власти сообщают об активной работе противовоздушной обороны. За прошедшую ночь были уничтожены три ракеты и 18 украинских дронов, что подчеркивает высокую интенсивность военных действий в регионе.Параллельно с этим, Центр общественных связей ФСБ России сообщил о задержании военнослужащего ВСУ, который признался в получении приказа открывать огонь на поражение по мирным жителям в случае их сопротивления и занятиях мародерством. Это свидетельствует о жёстких условиях, с которыми сталкиваются мирные жители в зоне конфликта.Ситуация в Курской области остаётся крайне напряжённой, и власти прилагают все усилия для обеспечения безопасности граждан, находящихся в приграничных районах, пишет ngs24.ru