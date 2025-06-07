Синоптики в последний момент обновили прогноз на июнь 2025— будет гораздо хуже, чем мы думали

Эксперты метеорологического центра обновили свой прогноз на июнь, предоставив более консервативный сценарий погоды по сравнению с предыдущими данными. Лето начнется с нестабильной погоды, и ожидания солнечных дней придется скорректировать.

Нестабильная погода в начале июня

По обновленным данным, июньская погода будет преимущественно однообразной, с небольшими периодами солнечной активности. Один из таких дней, когда температура может значительно повыситься, ожидается в Приморском крае. Однако продолжительных солнечных периодов, как это ожидалось, не предсказывается.

Прогноз для Приморского края

В Приморском крае, где ранее ожидались жаркие и солнечные дни, текущий прогноз сильно изменился. В первой половине июня в регионе будет много облачности и дождей. Почти половина дней месяца пройдет под дождем. Одним из немногих солнечных дней в Владивостоке станет 19 июня, когда температура достигнет 26 градусов. Однако такие дни будут редкостью, а начало июня будет холодным, с температурой, не превышающей 10 градусов.

Прогноз для Московского региона

В Московском регионе в июне также не стоит ожидать много солнечных дней. Солнце будет появляться всего несколько раз, а пиковая температура будет достигать 30 градусов 21 июня. Прогнозируются также около 14 дождливых дней, что не добавит оптимизма любителям прогулок на свежем воздухе.

Прогноз для Омска

В Омске в июне погода также не обещает многого для любителей солнца. По прогнозу, в этом регионе солнечный день выпадает только на 16 июня, а в остальные дни ожидается облачность и дождь.

Прогнозируемая погода и советы

Хотя прогнозы могут подвергаться изменениям, на данный момент рекомендуется готовиться к прохладной и дождливой погоде в указанных регионах, где солнечные дни будут скорее исключением, чем правилом.