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Синоптики повергли всех в шок: прогноз на июнь 2025— будет гораздо хуже, чем мы думали

Метеорологи обновили свой прогноз на июнь, пред...

gazeta.ru

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Метеорологи обновили свой прогноз на июнь, предложив более осторожный сценарий погоды по сравнению с предыдущими оценками. Лето начнется с переменной погоды, и количество солнечных дней, как и ожидалось, окажется меньше.

Нестабильная погода в начале июня

По последним данным, июнь в целом будет достаточно однообразным, с редкими солнечными промежутками. В Приморском крае ожидается один из таких дней, когда температура может существенно повыситься, но длительных солнечных периодов не прогнозируется.

Прогноз для Приморского края

В Приморском крае, где раньше ожидались жаркие и солнечные дни, прогноз значительно изменился. В первой половине месяца будет преобладать облачность и дожди. Почти половина дней июня пройдет под дождем. Один из немногих солнечных дней в Владивостоке — 19 июня, когда температура поднимется до 26 градусов. Однако такие дни будут редкостью, и начало месяца будет прохладным, с температурой ниже 10 градусов.

Прогноз для Московского региона

В Москве также не стоит ожидать много солнечных дней. Погода будет переменной, и солнце будет показываться лишь время от времени. Максимальная температура в регионе достигнет 30 градусов 21 июня. В общей сложности ожидается около 14 дождливых дней, что, безусловно, не обрадует любителей активного отдыха на свежем воздухе.

Прогноз для Омска

Омск в июне также не будет радовать солнечными днями. Согласно прогнозу, в регионе только 16 июня можно ожидать солнце, а остальные дни пройдут под облаками с дождями.

Прогнозируемая погода и рекомендации

Несмотря на возможные изменения, на данный момент рекомендуется подготовиться к прохладной и дождливой погоде в указанных регионах, где солнечные дни будут скорее исключением

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