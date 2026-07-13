Правда ли стресс вызывает «кортизоловый живот»? Мнение ученых

В соцсетях активно обсуждают «кортизоловый живот» — жировые отложения на талии, которые связывают с хроническим стрессом. Блогеры советуют тесты на кортизол, добавки и специальные коктейли. Но насколько это обоснованно?

Кортизол — гормон надпочечников, регулирующий пробуждение, обмен веществ и реакцию на стресс. В норме его уровень высок утром и снижается к вечеру. При хроническом стрессе он может оставаться повышенным дольше.

Ученые подтверждают: длительно высокий кортизол способствует накоплению висцерального жира в области живота, так как этот тип жира особенно чувствителен к гормону. Кроме того, кортизол усиливает аппетит, тягу к сладкому и жирному, стимулирует выработку инсулина и образование новых жировых клеток. Однако генетика тоже влияет — у одних механизм выражен сильнее.

Стресс влияет на вес не только через гормоны. Хроническое напряжение ведет к перееданию, снижению активности, нарушению сна и увеличению потребления алкоголя. Возникает замкнутый круг: лишний жир сам усиливает выработку кортизола.

Большинство врачей не рекомендуют сдавать анализ на кортизол для оценки хронического стресса, так как его уровень постоянно колеблется. Исключение — подозрение на синдром Кушинга, редкое заболевание с выраженными симптомами. Добавки и «коктейли от кортизола» не имеют убедительных доказательств эффективности и могут нарушать гормональный баланс.

Специалисты советуют простые привычки: регулярная физическая активность, полноценный сон, медитация, дыхательные упражнения, йога, общение с близкими. Особенно эффективно медленное глубокое дыхание, активирующее расслабление. Осознанное питание помогает различать настоящий голод и уменьшает эмоциональные переедания.

Кортизол может способствовать накоплению жира на животе, но не является единственной причиной лишнего веса. Популярная в соцсетях идея о чудо-анализе или коктейле не подтверждена наукой. При хроническом стрессе наиболее действенны работа с причинами, активность, сон и техники расслабления.