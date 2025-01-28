Щи и борщи в пролете: рецепт вкусного греческого супа — его уплетают даже дети

Когда привычные щи и борщи уже не вызывают восторга, на помощь приходит что-то новое и необычное. Греческий суп авголемоно — это идеальное решение для семейного обеда.

Этот нежный, ароматный суп с тонкой лимонной кислинкой станет настоящим открытием для вашего стола, а дети с удовольствием будут уплетать его за обе щеки.

Что такое авголемоно?

Название супа происходит от двух греческих слов: «авго» (яйцо) и «лемоно» (лимон). Основу блюда составляют куриный бульон, рис, яйцо и лимонный сок. Простые ингредиенты создают уникальное сочетание вкусов, которое впечатляет своей лёгкостью и насыщенностью одновременно.

Рецепт вкусного греческого супа авголемоно

Ингредиенты:

Куриный бульон — 1 литр

Рис (круглый или длиннозёрный) — 100 г

Яйца — 2 штуки

Лимонный сок — 2 ст. ложки

Куриное мясо (опционально) — 200 г

Соль и перец — по вкусу

Зелень (петрушка или укроп) — для подачи

Пошаговый процесс приготовления:

Приготовление бульона.

Отварите куриное мясо в 1 литре воды до готовности. Для насыщенности можно добавить лук, морковь и корень сельдерея. Готовый бульон процедите, а мясо отделите от костей и нарежьте кусочками.

Добавляем рис.

В закипевший бульон всыпьте промытый рис. Варите на медленном огне до мягкости риса (примерно 15 минут).

Готовим лимонно-яичную основу.

В глубокой миске взбейте яйца до однородности, затем добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте.

Соединяем основы.

Чайной ложкой начните постепенно вливать горячий бульон в яично-лимонную смесь, постоянно помешивая. Это поможет избежать свёртывания яиц.

Завершающий штрих.

Перелейте яично-лимонную основу обратно в кастрюлю с рисом. Добавьте куриное мясо (если используете), посолите и поперчите. Прогрейте суп на слабом огне, не доводя до кипения.

Подача.

Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежей зеленью. Для детей можно предложить добавить сухарики или натёртый сыр.

Почему авголемоно нравится детям?

Этот суп отличается нежным вкусом и кремовой текстурой, которые особенно нравятся малышам. Лёгкий лимонный аромат придаёт блюду свежесть, а рис делает его сытным, но не тяжёлым для желудка.

Советы для идеального греческого супа

Чтобы суп стал более густым, увеличьте количество риса.

Если хотите добавить оригинальности, попробуйте заменить рис на мелкую пасту — орзо.

Для более насыщенного вкуса используйте домашний куриный бульон.

Суп авголемоно — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое разнообразит ваш рацион и станет новым фаворитом на семейных обедах. Попробуйте приготовить его и убедитесь сами!