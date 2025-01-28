Щи и борщи в пролете: рецепт вкусного греческого супа — его уплетают даже дети
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Когда привычные щи и борщи уже не вызывают восторга, на помощь приходит что-то новое и необычное. Греческий суп авголемоно — это идеальное решение для семейного обеда.
Этот нежный, ароматный суп с тонкой лимонной кислинкой станет настоящим открытием для вашего стола, а дети с удовольствием будут уплетать его за обе щеки.
Что такое авголемоно?
Название супа происходит от двух греческих слов: «авго» (яйцо) и «лемоно» (лимон). Основу блюда составляют куриный бульон, рис, яйцо и лимонный сок. Простые ингредиенты создают уникальное сочетание вкусов, которое впечатляет своей лёгкостью и насыщенностью одновременно.
Рецепт вкусного греческого супа авголемоно
Ингредиенты:
- Куриный бульон — 1 литр
- Рис (круглый или длиннозёрный) — 100 г
- Яйца — 2 штуки
- Лимонный сок — 2 ст. ложки
- Куриное мясо (опционально) — 200 г
- Соль и перец — по вкусу
- Зелень (петрушка или укроп) — для подачи
Пошаговый процесс приготовления:
- Приготовление бульона.
Отварите куриное мясо в 1 литре воды до готовности. Для насыщенности можно добавить лук, морковь и корень сельдерея. Готовый бульон процедите, а мясо отделите от костей и нарежьте кусочками.
- Добавляем рис.
В закипевший бульон всыпьте промытый рис. Варите на медленном огне до мягкости риса (примерно 15 минут).
- Готовим лимонно-яичную основу.
В глубокой миске взбейте яйца до однородности, затем добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте.
- Соединяем основы.
Чайной ложкой начните постепенно вливать горячий бульон в яично-лимонную смесь, постоянно помешивая. Это поможет избежать свёртывания яиц.
- Завершающий штрих.
Перелейте яично-лимонную основу обратно в кастрюлю с рисом. Добавьте куриное мясо (если используете), посолите и поперчите. Прогрейте суп на слабом огне, не доводя до кипения.
- Подача.
Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежей зеленью. Для детей можно предложить добавить сухарики или натёртый сыр.
Почему авголемоно нравится детям?
Этот суп отличается нежным вкусом и кремовой текстурой, которые особенно нравятся малышам. Лёгкий лимонный аромат придаёт блюду свежесть, а рис делает его сытным, но не тяжёлым для желудка.
Советы для идеального греческого супа
- Чтобы суп стал более густым, увеличьте количество риса.
- Если хотите добавить оригинальности, попробуйте заменить рис на мелкую пасту — орзо.
- Для более насыщенного вкуса используйте домашний куриный бульон.
Суп авголемоно — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое разнообразит ваш рацион и станет новым фаворитом на семейных обедах. Попробуйте приготовить его и убедитесь сами!
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