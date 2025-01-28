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Щи и борщи в пролете: рецепт вкусного греческого супа — его уплетают даже дети

Когда привычные щи и борщи уже не вызывают вост...

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Когда привычные щи и борщи уже не вызывают восторга, на помощь приходит что-то новое и необычное. Греческий суп авголемоно — это идеальное решение для семейного обеда.

Этот нежный, ароматный суп с тонкой лимонной кислинкой станет настоящим открытием для вашего стола, а дети с удовольствием будут уплетать его за обе щеки.

Что такое авголемоно?

Название супа происходит от двух греческих слов: «авго» (яйцо) и «лемоно» (лимон). Основу блюда составляют куриный бульон, рис, яйцо и лимонный сок. Простые ингредиенты создают уникальное сочетание вкусов, которое впечатляет своей лёгкостью и насыщенностью одновременно.

Рецепт вкусного греческого супа авголемоно

Ингредиенты:

  • Куриный бульон — 1 литр
  • Рис (круглый или длиннозёрный) — 100 г
  • Яйца — 2 штуки
  • Лимонный сок — 2 ст. ложки
  • Куриное мясо (опционально) — 200 г
  • Соль и перец — по вкусу
  • Зелень (петрушка или укроп) — для подачи

Пошаговый процесс приготовления:

  • Приготовление бульона.

Отварите куриное мясо в 1 литре воды до готовности. Для насыщенности можно добавить лук, морковь и корень сельдерея. Готовый бульон процедите, а мясо отделите от костей и нарежьте кусочками.

  • Добавляем рис.

В закипевший бульон всыпьте промытый рис. Варите на медленном огне до мягкости риса (примерно 15 минут).

  • Готовим лимонно-яичную основу.

В глубокой миске взбейте яйца до однородности, затем добавьте лимонный сок и тщательно перемешайте.

  • Соединяем основы.

Чайной ложкой начните постепенно вливать горячий бульон в яично-лимонную смесь, постоянно помешивая. Это поможет избежать свёртывания яиц.

  • Завершающий штрих.

Перелейте яично-лимонную основу обратно в кастрюлю с рисом. Добавьте куриное мясо (если используете), посолите и поперчите. Прогрейте суп на слабом огне, не доводя до кипения.

  • Подача.

Разлейте суп по тарелкам, украсьте свежей зеленью. Для детей можно предложить добавить сухарики или натёртый сыр.

Почему авголемоно нравится детям?

Этот суп отличается нежным вкусом и кремовой текстурой, которые особенно нравятся малышам. Лёгкий лимонный аромат придаёт блюду свежесть, а рис делает его сытным, но не тяжёлым для желудка.

Советы для идеального греческого супа

  • Чтобы суп стал более густым, увеличьте количество риса.
  • Если хотите добавить оригинальности, попробуйте заменить рис на мелкую пасту — орзо.
  • Для более насыщенного вкуса используйте домашний куриный бульон.

Суп авголемоно — это не только вкусное, но и полезное блюдо, которое разнообразит ваш рацион и станет новым фаворитом на семейных обедах. Попробуйте приготовить его и убедитесь сами!

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