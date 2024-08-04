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Сенатор Дмитрий Савельев потерял неприкосновенность и был задержан

Сегодня Совет Федерации РФ принял решение о лиш...

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Сегодня Совет Федерации РФ принял решение о лишении сенатора Дмитрия Савельева неприкосновенности, что позволяет начать в его отношении следственные действия. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко в интервью "Интерфаксу". По его словам, генеральный прокурор Игорь Краснов представил Совету Федерации доказательства, достаточные для принятия такого решения.

По информации, полученной от источника "Интерфакса", Савельев подозревается в участии в организации убийства. Вследствие этого его уже задержали, и в ближайшее время планируются обыск и другие следственные мероприятия. Сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет по конституционному законодательству и госстроительству, подтвердил, что Совфед дал согласие на арест Савельева и проведение всех необходимых процедур.

Информация о Дмитрии Савельеве

Дмитрий Савельев представляет Тульскую область в Совете Федерации и является членом комитета по экономической политике. Он начал свою политическую карьеру как депутат Государственной думы шестого созыва, где работал в комитете по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Савельев родился 3 августа 1968 года. Он получил образование в Академии народного хозяйства при правительстве РФ, где обучался на менеджера, и в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского, получив юридическую специальность. В 2016 году он стал сенатором, и его полномочия действительны до сентября 2024 года. Савельев также является кандидатом юридических наук и состоит в партии "Единая Россия".

Решение о снятии неприкосновенности с Савельева принято в полном соответствии с законодательством, что подтверждает прозрачность и правомерность действий органов власти. Следственные действия продолжаются, и дальнейшие детали дела будут раскрыты общественности по мере их поступления, сообщает interfax.ru.

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