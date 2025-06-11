Селёдка под шубой: гости будут умолять о добавке — такой рецепт взорвёт ваше застолье
lifehacker.ru
Этот салат не оставит равнодушным ни одного гостя! Лёгкий в приготовлении и невероятно вкусный, он станет звездой любого застолья. По словам автора канала «Розовый баклажан», салат невероятно популярен благодаря своему простому, но эффектному составу.
Ингредиенты:
- Селёдка (готовое филе или свежая рыба)
- Картофель (в мундире)
- Маринованные огурцы (или пикули)
- Красный лук
- Укроп
- Майонез
Приготовление:
- Подготовка селёдки: Если выбрали целую рыбу, очищаем её от костей и кожи, а затем нарезаем мелким кубиком. Если предпочли готовое филе — просто нарезаем.
- Картофель: Варим картошку в мундире до готовности. После охлаждения, очищаем и нарезаем её кубиками, примерно того же размера, что и селёдку.
- Огурцы: Мелко нарезаем маринованные огурцы или пикули. Это добавит салату приятную кислинку.
- Лук: Красный лук нарезаем тонкими полукольцами и добавляем к остальным ингредиентам.
- Сборка: Все подготовленные ингредиенты выкладываем в салатник, посыпаем мелко нарезанным укропом.
- Заправка: Добавляем майонез, который связывает все компоненты и придает пикантность. Хорошо перемешиваем.
Этот салат можно подавать сразу после приготовления, но если дать ему настояться в холодильнике 15-20 минут, вкусы ещё лучше смешаются.
Простой, но очень вкусный салат, который станет любимым на любом празднике!
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