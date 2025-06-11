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Селёдка под шубой: гости будут умолять о добавке — такой рецепт взорвёт ваше застолье

Этот салат не оставит равнодушным ни одного гос...

lifehacker.ru

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Этот салат не оставит равнодушным ни одного гостя! Лёгкий в приготовлении и невероятно вкусный, он станет звездой любого застолья. По словам автора канала «Розовый баклажан», салат невероятно популярен благодаря своему простому, но эффектному составу.

Ингредиенты:

  • Селёдка (готовое филе или свежая рыба)
  • Картофель (в мундире)
  • Маринованные огурцы (или пикули)
  • Красный лук
  • Укроп
  • Майонез

Приготовление:

  1. Подготовка селёдки: Если выбрали целую рыбу, очищаем её от костей и кожи, а затем нарезаем мелким кубиком. Если предпочли готовое филе — просто нарезаем.
  2. Картофель: Варим картошку в мундире до готовности. После охлаждения, очищаем и нарезаем её кубиками, примерно того же размера, что и селёдку.
  3. Огурцы: Мелко нарезаем маринованные огурцы или пикули. Это добавит салату приятную кислинку.
  4. Лук: Красный лук нарезаем тонкими полукольцами и добавляем к остальным ингредиентам.
  5. Сборка: Все подготовленные ингредиенты выкладываем в салатник, посыпаем мелко нарезанным укропом.
  6. Заправка: Добавляем майонез, который связывает все компоненты и придает пикантность. Хорошо перемешиваем.

Этот салат можно подавать сразу после приготовления, но если дать ему настояться в холодильнике 15-20 минут, вкусы ещё лучше смешаются.

Простой, но очень вкусный салат, который станет любимым на любом празднике!

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