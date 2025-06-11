Селёдка под шубой: гости будут умолять о добавке — такой рецепт взорвёт ваше застолье

Этот салат не оставит равнодушным ни одного гостя! Лёгкий в приготовлении и невероятно вкусный, он станет звездой любого застолья. По словам автора канала «Розовый баклажан», салат невероятно популярен благодаря своему простому, но эффектному составу.

Ингредиенты:

Селёдка (готовое филе или свежая рыба)

Картофель (в мундире)

Маринованные огурцы (или пикули)

Красный лук

Укроп

Майонез

Приготовление:

Подготовка селёдки: Если выбрали целую рыбу, очищаем её от костей и кожи, а затем нарезаем мелким кубиком. Если предпочли готовое филе — просто нарезаем. Картофель: Варим картошку в мундире до готовности. После охлаждения, очищаем и нарезаем её кубиками, примерно того же размера, что и селёдку. Огурцы: Мелко нарезаем маринованные огурцы или пикули. Это добавит салату приятную кислинку. Лук: Красный лук нарезаем тонкими полукольцами и добавляем к остальным ингредиентам. Сборка: Все подготовленные ингредиенты выкладываем в салатник, посыпаем мелко нарезанным укропом. Заправка: Добавляем майонез, который связывает все компоненты и придает пикантность. Хорошо перемешиваем.

Этот салат можно подавать сразу после приготовления, но если дать ему настояться в холодильнике 15-20 минут, вкусы ещё лучше смешаются.

Простой, но очень вкусный салат, который станет любимым на любом празднике!

