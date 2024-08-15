Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Секреты опытного пассажира РЖД: из-за чего боковушка у туалета в вагоне лучше купе — особенно летом

Лето — время путешествий, и многие из нас предп...

magmer.ru

Подписаться в Telegram

Лето — время путешествий, и многие из нас предпочитают для длительных поездок поезда Российских Железных Дорог (РЖД). Казалось бы, что может быть лучше купе с удобными мягкими местами и кондиционером? Однако опытные пассажиры знают некоторые неочевидные преимущества выбора мест ближе к туалету, особенно в жаркое время года.

Прохлада и доступность

Основное преимущество мест у туалета — это, конечно, прохлада. Вопреки распространенному мнению о дискомфорте из-за близости санузла, такие места могут оказаться наиболее прохладными в вагоне. Благодаря постоянному открытию и закрытию двери, происходит естественное проветривание, которое особенно ценно летом, когда воздух в закрытых пространствах быстро нагревается.

Меньше соседей и больше пространства

Еще один неоспоримый плюс — меньшее количество соседей. Места рядом с туалетом часто остаются последними забронированными, что повышает вероятность путешествия с меньшим количеством пассажиров рядом с вами. Это может означать больше места для ваших вещей и, возможно, даже дополнительное место для отдыха.

Быстрый доступ к удобствам

Неоспоримое удобство таких мест заключается в том, что вам не придется преодолевать весь вагон, чтобы добраться до туалета или мусорной корзины. Это особенно актуально на длительных маршрутах или в ночное время, когда хочется минимально беспокоить других пассажиров.

Советы по выбору места

  1. Выбирайте места возле туалета, но с избеганием самых ближайших к двери. Это поможет уменьшить нежелательные запахи и шум от постоянно открывающейся двери.
  2. Подготовьтесь к поездке: возьмите с собой наушники или беруши, чтобы минимизировать возможный дискомфорт от шума.
  3. Используйте натуральные освежители воздуха (например, мешочек с лавандой), чтобы улучшить атмосферу вокруг вашего места.
  4. Учитывайте маршрут и время поездки. На некоторых направлениях и в определенные часы суток нагрузка на туалеты может быть выше.

Выбор места в поезде — это не только вопрос комфорта, но и стратегия, позволяющая сделать вашу поездку максимально приятной и менее утомительной. Места у туалета, несмотря на кажущиеся минусы, могут стать отличным выбором, особенно если вы умеете находить плюсы в неочевидных решениях.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В отеле под Казанью после бурной ночи в отеле умерла врач из Тюмени

Лонгриды

22 часа назад

Помощь и человечность: как работает «Приют Человека» в Казани

сетка от тараканов большая

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане откроется самый большой в республике детский парк «Елмай»

Интересное в Казани

2 дня назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

процедура флисинг для волос в Москве

Новости Татарстана

день назад

Метеорологи рассказали о летней погоде в Татарстане

Новости Казани

7 часов назад

Метеоролог рассказал, когда в Казань придет 30-градусная жара

Новости Казани

день назад

Шумозащитные экраны начали устанавливать около «Миллениума» в Казани ночью

Новости Казани

9 часов назад

Салихов: в Казани в подземной галерее предложили создать «Волганариум»
Новости Казани
день назад

«Ак Барс» не продлил контракт с Лукояновым из-за его игровой зависимости

Не так давно хоккеист даже заложил собственное ...

Новости Татарстана

2 часа назад

В РТ начался суд над женщиной, у которой в пожаре погибли 7 человек

Новости Татарстана

3 часа назад

В Елабуге в 2025 откроется детский музейный центр с кинозалом и VR-очками

Новости Татарстана

4 часа назад

В Альметьевске на водохранилище был совершен акт вандализма

Новости Татарстана

4 часа назад

В Набережных Челнах в 68 лет скончалась депутат горсовета Флера Андреева
В 2024 году в Татарстане появятся 20 станций дл...
Новости Татарстана
2 часа назад

В 2024 году в Татарстане появятся 20 станций для зарядки электромобилей

Новости Татарстана

6 часов назад

Вильфанд предрек Татарстану ливни и выход рек из берегов

Новости Казани

7 часов назад

В Казани кафе «Азу» закрыли после отравления 6 посетителей

Новости Казани

7 часов назад

В Казань на фестиваль «Алтын минбар» с 6 по 11 сентября приедут звезды из Турции
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Татарстане заболеваемость ковидом за неделю в...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане заболеваемость ковидом за неделю выросла на 32%