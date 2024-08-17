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Секрет сладких маринованных помидор на зиму раскрыт: рецепт только для хозяек с опытом

Заготовка на зиму — это отличная возможность со...

agro-tm.ru

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Заготовка на зиму — это отличная возможность сохранить ароматы лета на долгие месяцы. Одним из популярных и любимых рецептов являются маринованные помидоры с луком. Эта консервация отличается своим сладким вкусом и ароматом, а приготовление не занимает много времени.

Необходимые ингредиенты:

  • Свежие помидоры
  • Один репчатый лук
  • Душистый перец в горошке
  • Черный перец в горошке
  • Лавровые листы
  • По желанию добавьте горький перец
  • Несколько зубчиков чеснока
  • Нарезанный укроп

Ингредиенты для маринада:

  • Вода (1 литр)
  • Соль (1 столовая ложка)
  • Сахар (3 столовые ложки)
  • Столовый уксус (40 мл)

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Стерилизация тары: Начните с тщательной стерилизации банок и крышек.
  2. Подготовка помидор: Помойте помидоры и аккуратно проколите их зубочисткой в нескольких местах возле плодоножки, чтобы избежать трещин при заливке горячим маринадом.
  3. Слои ингредиентов: На дно каждой банки выложите нарезанный кольцами лук, пару долек чеснока, веточки укропа и по несколько горошин обоих видов перца.
  4. Заполнение банок: Уложите помидоры в банки, залейте их кипятком и оставьте на 20 минут для прогрева.
  5. Приготовление маринада: Доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар, а в конце процесса влейте уксус.
  6. Финальная заливка: Осторожно слейте кипяток из банок и залейте горячий маринад.

Такие помидоры будут прекрасным дополнением к зимнему столу, напоминая о теплых летних днях.

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