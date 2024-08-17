Секрет сладких маринованных помидор на зиму раскрыт: рецепт только для хозяек с опытом

Заготовка на зиму — это отличная возможность сохранить ароматы лета на долгие месяцы. Одним из популярных и любимых рецептов являются маринованные помидоры с луком. Эта консервация отличается своим сладким вкусом и ароматом, а приготовление не занимает много времени.

Необходимые ингредиенты:

Свежие помидоры

Один репчатый лук

Душистый перец в горошке

Черный перец в горошке

Лавровые листы

По желанию добавьте горький перец

Несколько зубчиков чеснока

Нарезанный укроп

Ингредиенты для маринада:

Вода (1 литр)

Соль (1 столовая ложка)

Сахар (3 столовые ложки)

Столовый уксус (40 мл)

Пошаговый процесс приготовления:

Стерилизация тары: Начните с тщательной стерилизации банок и крышек. Подготовка помидор: Помойте помидоры и аккуратно проколите их зубочисткой в нескольких местах возле плодоножки, чтобы избежать трещин при заливке горячим маринадом. Слои ингредиентов: На дно каждой банки выложите нарезанный кольцами лук, пару долек чеснока, веточки укропа и по несколько горошин обоих видов перца. Заполнение банок: Уложите помидоры в банки, залейте их кипятком и оставьте на 20 минут для прогрева. Приготовление маринада: Доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар, а в конце процесса влейте уксус. Финальная заливка: Осторожно слейте кипяток из банок и залейте горячий маринад.

Такие помидоры будут прекрасным дополнением к зимнему столу, напоминая о теплых летних днях.