Секрет сладких маринованных помидор на зиму раскрыт: рецепт только для хозяек с опытом
agro-tm.ru
Заготовка на зиму — это отличная возможность сохранить ароматы лета на долгие месяцы. Одним из популярных и любимых рецептов являются маринованные помидоры с луком. Эта консервация отличается своим сладким вкусом и ароматом, а приготовление не занимает много времени.
Необходимые ингредиенты:
- Свежие помидоры
- Один репчатый лук
- Душистый перец в горошке
- Черный перец в горошке
- Лавровые листы
- По желанию добавьте горький перец
- Несколько зубчиков чеснока
- Нарезанный укроп
Ингредиенты для маринада:
- Вода (1 литр)
- Соль (1 столовая ложка)
- Сахар (3 столовые ложки)
- Столовый уксус (40 мл)
Пошаговый процесс приготовления:
- Стерилизация тары: Начните с тщательной стерилизации банок и крышек.
- Подготовка помидор: Помойте помидоры и аккуратно проколите их зубочисткой в нескольких местах возле плодоножки, чтобы избежать трещин при заливке горячим маринадом.
- Слои ингредиентов: На дно каждой банки выложите нарезанный кольцами лук, пару долек чеснока, веточки укропа и по несколько горошин обоих видов перца.
- Заполнение банок: Уложите помидоры в банки, залейте их кипятком и оставьте на 20 минут для прогрева.
- Приготовление маринада: Доведите воду до кипения, добавьте соль и сахар, а в конце процесса влейте уксус.
- Финальная заливка: Осторожно слейте кипяток из банок и залейте горячий маринад.
Такие помидоры будут прекрасным дополнением к зимнему столу, напоминая о теплых летних днях.
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