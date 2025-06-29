Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом вкуснейших блинов: просто и вкусно
timacad.ru
Ивлев, знаменитый шеф-повар, делится с нами рецептом блинов, который является семейной традицией в его доме и проверен временем. Этот рецепт блинов с уникальной методикой приготовления непременно станет любимым у вас.
«Блины — это не просто еда, это способ выразить свою любовь и уважение к семье», — утверждает Ивлев.
Методика приготовления доступна для всех, превращая процесс в увлекательное занятие для всей семьи.
Ингредиенты для теста:
300 г пшеничной муки
500 мл молока
3 яйца
2 ст. ложки сахара
1 ч. ложка соли
3 ст. ложки растительного масла (для жарки)
100 мл воды
Пошаговый рецепт:
В широкой миске смешайте муку, сахар и соль.
В отдельной миске взбейте яйца, добавьте молоко и воду.
Постепенно вливайте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно размешивая.
Влейте растительное масло в тесто и перемешайте.
Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом, и выливайте тесто порционно, равномерно распределяя его.
Жарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
Ивлев подчеркивает важность дать тесту отдохнуть перед жаркой. Это придаст блинам идеальную текстуру.
Подавать блины можно с различными начинками, такими как сметана, мед, джем или икра, чтобы добавить разнообразие и наслаждение. Этот рецепт идеально подойдет для семейных праздников и встреч.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец