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Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом вкуснейших блинов: просто и вкусно

Ивлев, знаменитый шеф-повар, делится с нами рец...

timacad.ru

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Ивлев, знаменитый шеф-повар, делится с нами рецептом блинов, который является семейной традицией в его доме и проверен временем. Этот рецепт блинов с уникальной методикой приготовления непременно станет любимым у вас.

«Блины — это не просто еда, это способ выразить свою любовь и уважение к семье», — утверждает Ивлев.

Методика приготовления доступна для всех, превращая процесс в увлекательное занятие для всей семьи.

Ингредиенты для теста:

  • 300 г пшеничной муки

  • 500 мл молока

  • 3 яйца

  • 2 ст. ложки сахара

  • 1 ч. ложка соли

  • 3 ст. ложки растительного масла (для жарки)

  • 100 мл воды

Пошаговый рецепт:

  1. В широкой миске смешайте муку, сахар и соль.

  2. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте молоко и воду.

  3. Постепенно вливайте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно размешивая.

  4. Влейте растительное масло в тесто и перемешайте.

  5. Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом, и выливайте тесто порционно, равномерно распределяя его.

  6. Жарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Ивлев подчеркивает важность дать тесту отдохнуть перед жаркой. Это придаст блинам идеальную текстуру.

Подавать блины можно с различными начинками, такими как сметана, мед, джем или икра, чтобы добавить разнообразие и наслаждение. Этот рецепт идеально подойдет для семейных праздников и встреч.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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