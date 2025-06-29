Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом вкуснейших блинов: просто и вкусно

Ивлев, знаменитый шеф-повар, делится с нами рецептом блинов, который является семейной традицией в его доме и проверен временем. Этот рецепт блинов с уникальной методикой приготовления непременно станет любимым у вас.

«Блины — это не просто еда, это способ выразить свою любовь и уважение к семье», — утверждает Ивлев.

Методика приготовления доступна для всех, превращая процесс в увлекательное занятие для всей семьи.

Ингредиенты для теста:

300 г пшеничной муки

500 мл молока

3 яйца

2 ст. ложки сахара

1 ч. ложка соли

3 ст. ложки растительного масла (для жарки)

100 мл воды

Пошаговый рецепт:

В широкой миске смешайте муку, сахар и соль. В отдельной миске взбейте яйца, добавьте молоко и воду. Постепенно вливайте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно размешивая. Влейте растительное масло в тесто и перемешайте. Разогрейте сковороду, слегка смазанную маслом, и выливайте тесто порционно, равномерно распределяя его. Жарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Ивлев подчеркивает важность дать тесту отдохнуть перед жаркой. Это придаст блинам идеальную текстуру.

Подавать блины можно с различными начинками, такими как сметана, мед, джем или икра, чтобы добавить разнообразие и наслаждение. Этот рецепт идеально подойдет для семейных праздников и встреч.