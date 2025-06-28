Шеф-повар Ивлев, признанный мастер кулинарного искусства, решил поделиться секретом приготовления блинов, который является настоящей семейной традицией. Этот рецепт прошел проверку временем и стал любимым в его семье.

«Настоящая ценность блинов — это возможность показать свои чувства и уважение к близким через кулинарию», — говорит Ивлев.

Он уверяет, что его методика приготовления доступна для каждого и превращает процесс готовки в увлекательное семейное занятие.

Ингредиенты:

300 г пшеничной муки

500 мл свежего молока

3 яйца

2 ст. ложки кристаллического сахара

1 ч. ложка соли

3 ст. ложки растительного масла (для жарки)

100 мл воды (для необходимой консистенции)

Процесс приготовления:

В большой миске соедините муку, сахар и соль. В отдельной посуде взбейте яйца, затем добавьте молоко и воду. Постепенно влейте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков. Добавьте растительное масло в тесто и размешайте до однородной консистенции. Разогрейте сковороду, слегка смазанную растительным маслом. Выливайте тесто порциями, равномерно распределяя его по поверхности сковороды для тонких блинов. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон.

Ивлев советует дать тесту немного «отдохнуть» перед жаркой для лучшего результата. Это обеспечит отличную текстуру.

«Дайте тесту постоять несколько минут, и результат будет только лучше», — утверждает шеф.

Эти блины можно подавать с любимыми добавками, такими как сметана, мед, джем или икра, что особенно приятно в Масленицу. Рецепт блинов Ивлева — отличный повод для семейных встреч, создавая атмосферу уюта и радости.