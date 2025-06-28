Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом потрясающих блинов: просто и вкусно
timacad.ru
Шеф-повар Ивлев, признанный мастер кулинарного искусства, решил поделиться секретом приготовления блинов, который является настоящей семейной традицией. Этот рецепт прошел проверку временем и стал любимым в его семье.
«Настоящая ценность блинов — это возможность показать свои чувства и уважение к близким через кулинарию», — говорит Ивлев.
Он уверяет, что его методика приготовления доступна для каждого и превращает процесс готовки в увлекательное семейное занятие.
Ингредиенты:
300 г пшеничной муки
500 мл свежего молока
3 яйца
2 ст. ложки кристаллического сахара
1 ч. ложка соли
3 ст. ложки растительного масла (для жарки)
100 мл воды (для необходимой консистенции)
Процесс приготовления:
В большой миске соедините муку, сахар и соль.
В отдельной посуде взбейте яйца, затем добавьте молоко и воду.
Постепенно влейте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков.
Добавьте растительное масло в тесто и размешайте до однородной консистенции.
Разогрейте сковороду, слегка смазанную растительным маслом.
Выливайте тесто порциями, равномерно распределяя его по поверхности сковороды для тонких блинов.
Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон.
Ивлев советует дать тесту немного «отдохнуть» перед жаркой для лучшего результата. Это обеспечит отличную текстуру.
«Дайте тесту постоять несколько минут, и результат будет только лучше», — утверждает шеф.
Эти блины можно подавать с любимыми добавками, такими как сметана, мед, джем или икра, что особенно приятно в Масленицу. Рецепт блинов Ивлева — отличный повод для семейных встреч, создавая атмосферу уюта и радости.
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