Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом потрясающих блинов: просто и вкусно

Шеф-повар Ивлев, признанный мастер кулинарного ...

timacad.ru

Подписаться на Дзен.канал

Шеф-повар Ивлев, признанный мастер кулинарного искусства, решил поделиться секретом приготовления блинов, который является настоящей семейной традицией. Этот рецепт прошел проверку временем и стал любимым в его семье.

«Настоящая ценность блинов — это возможность показать свои чувства и уважение к близким через кулинарию», — говорит Ивлев.

Он уверяет, что его методика приготовления доступна для каждого и превращает процесс готовки в увлекательное семейное занятие.

Ингредиенты:

  • 300 г пшеничной муки

  • 500 мл свежего молока

  • 3 яйца

  • 2 ст. ложки кристаллического сахара

  • 1 ч. ложка соли

  • 3 ст. ложки растительного масла (для жарки)

  • 100 мл воды (для необходимой консистенции)

Процесс приготовления:

  1. В большой миске соедините муку, сахар и соль.

  2. В отдельной посуде взбейте яйца, затем добавьте молоко и воду.

  3. Постепенно влейте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков.

  4. Добавьте растительное масло в тесто и размешайте до однородной консистенции.

  5. Разогрейте сковороду, слегка смазанную растительным маслом.

  6. Выливайте тесто порциями, равномерно распределяя его по поверхности сковороды для тонких блинов.

  7. Жарьте до золотистого цвета с обеих сторон.

Ивлев советует дать тесту немного «отдохнуть» перед жаркой для лучшего результата. Это обеспечит отличную текстуру.

«Дайте тесту постоять несколько минут, и результат будет только лучше», — утверждает шеф.

Эти блины можно подавать с любимыми добавками, такими как сметана, мед, джем или икра, что особенно приятно в Масленицу. Рецепт блинов Ивлева — отличный повод для семейных встреч, создавая атмосферу уюта и радости.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

17 часов назад

Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён режим беспилотной опасности

Интересное в Казани

день назад

Президент Мали встретился с представителями Российско-Африканского Союза в Казани

как выглядят тараканы в квартире

Не у нас

23 часа назад

Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике

Интересное в Казани

2 дня назад

Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как незаметные проблемы с челюстью разрушают здоровье

обучение детей письму в Екатеринбурге

Не у нас

день назад

Россияне в Абхазии жалуются на кражу трусов и неудобства

Не у нас

22 часа назад

Исследователи подтвердили эффективность четырехдневной рабочей недели

Новости Казани

22 часа назад

Мигрантов, создающих очередь в казанском МФЦ, успокаивает Росгвардия

Не у нас

день назад

Отец Георгий рассказал, какие молитвы не одобряет Церковь

Не у нас

день назад

В РПЦ объяснили, зачем православные отмечают праздник Ивана Купалы
Лонгриды
17 часов назад

Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён режим беспилотной опасности

27 июня 2025 года в Татарстане вновь введён реж...

Не у нас

18 часов назад

Археологи обнаружили древнеримский волнорез у побережья Италии

Интересное в Казани

день назад

Президент Мали встретился с представителями Российско-Африканского Союза в Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане полицейский спас подростка, едва не утонувшего в Каме

Не у нас

18 часов назад

В РПЦ считают грехом написание слова «Бог» с маленькой буквы
В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водит...
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане планируют рейды по нетрезвым водителям

Новости Казани

18 часов назад

В Казани восстановят жилой комплекс «Лазурные небеса» до 2026 года

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане модернизируют 19 светофоров за 122 млн рублей

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане электрички перевезли более 3 млн пассажиров
50% ошибок в бизнесе — из-за самообмана: казанс...
Интересное в Казани
5 дней назад

50% ошибок в бизнесе — из-за самообмана: казанский предприниматель рассказал, как найти слабые места компании и перестать себе врать