Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом классных блинов: просто и вкусно

Шеф-повар Ивлев решил поделиться рецептом блинов, который является семейной традицией в его доме. Это проверенное временем блюдо наполнено особым вкусом и традицией.

«Подлинная ценность блинов — в возможности выразить свою любовь к близким через кулинарию», — говорит Ивлев.

Он уверен, что его способ приготовления доступен каждому, превращая процесс готовки в увлекательное занятие для всей семьи.

Ингредиенты:

300 г пшеничной муки

500 мл молока

3 яйца

2 ст. ложки сахара

1 ч. ложка соли

3 ст. ложки растительного масла (для жарки)

100 мл воды

Как приготовить:

В большой миске соедините муку, сахар и соль. Взбейте яйца, добавьте молоко и воду. Вливайте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно размешивая, чтобы избежать комков. Добавьте растительное масло в тесто и перемешайте до однородной массы. Разогрейте сковороду, смазанную маслом, и выливайте тесто порциями. Жарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Ивлев советует дать тесту «отдохнуть» перед жаркой, чтобы достичь идеальной текстуры.

Подавать блины можно с разнообразными начинками: сметаной, медом, джемами или икрой — все эти добавки идеально подходят для Масленицы.