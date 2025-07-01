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Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом классных блинов: просто и вкусно

Шеф-повар Ивлев решил поделиться рецептом блино...

timacad.ru

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Шеф-повар Ивлев решил поделиться рецептом блинов, который является семейной традицией в его доме. Это проверенное временем блюдо наполнено особым вкусом и традицией.

«Подлинная ценность блинов — в возможности выразить свою любовь к близким через кулинарию», — говорит Ивлев.

Он уверен, что его способ приготовления доступен каждому, превращая процесс готовки в увлекательное занятие для всей семьи.

Ингредиенты:

  • 300 г пшеничной муки

  • 500 мл молока

  • 3 яйца

  • 2 ст. ложки сахара

  • 1 ч. ложка соли

  • 3 ст. ложки растительного масла (для жарки)

  • 100 мл воды

Как приготовить:

  1. В большой миске соедините муку, сахар и соль.

  2. Взбейте яйца, добавьте молоко и воду.

  3. Вливайте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно размешивая, чтобы избежать комков.

  4. Добавьте растительное масло в тесто и перемешайте до однородной массы.

  5. Разогрейте сковороду, смазанную маслом, и выливайте тесто порциями.

  6. Жарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.

Ивлев советует дать тесту «отдохнуть» перед жаркой, чтобы достичь идеальной текстуры.

Подавать блины можно с разнообразными начинками: сметаной, медом, джемами или икрой — все эти добавки идеально подходят для Масленицы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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