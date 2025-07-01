Шеф-повар Ивлев поделился семейным рецептом классных блинов: просто и вкусно
timacad.ru
Шеф-повар Ивлев решил поделиться рецептом блинов, который является семейной традицией в его доме. Это проверенное временем блюдо наполнено особым вкусом и традицией.
«Подлинная ценность блинов — в возможности выразить свою любовь к близким через кулинарию», — говорит Ивлев.
Он уверен, что его способ приготовления доступен каждому, превращая процесс готовки в увлекательное занятие для всей семьи.
Ингредиенты:
300 г пшеничной муки
500 мл молока
3 яйца
2 ст. ложки сахара
1 ч. ложка соли
3 ст. ложки растительного масла (для жарки)
100 мл воды
Как приготовить:
В большой миске соедините муку, сахар и соль.
Взбейте яйца, добавьте молоко и воду.
Вливайте жидкую смесь в сухие ингредиенты, тщательно размешивая, чтобы избежать комков.
Добавьте растительное масло в тесто и перемешайте до однородной массы.
Разогрейте сковороду, смазанную маслом, и выливайте тесто порциями.
Жарьте блины с обеих сторон до золотистой корочки.
Ивлев советует дать тесту «отдохнуть» перед жаркой, чтобы достичь идеальной текстуры.
Подавать блины можно с разнообразными начинками: сметаной, медом, джемами или икрой — все эти добавки идеально подходят для Масленицы.
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