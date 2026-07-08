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Счетчик просрочен — платеж вырастет: какие июльские правила ударят по потребителям электроэнергии

ЖКХ Общество Новости России
Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
С 1 июля многие ждут скачка цен на электроэнерг...

Доплата может прийти внезапно / PROKAZAN

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Платежки за свет в 2026 году: что проверить с 1 июля, чтобы не переплатить

С 1 июля многие ждут скачка цен на электроэнергию, но главная опасность летом — не новый тариф, а ошибки в учете. Просроченная поверка, непереданные показания и неверно понятые лимиты могут увеличить платежку сильнее, чем кажется.

Когда подорожает электроэнергия

Индексацию тарифов на электроэнергию в 2026 году перенесли на 1 октября. ФАС сообщала, что рост конечной цены для населения в среднем по стране составит 11,3%.

До осени важнее следить за тем, как считается объем потребления. Если счетчик исправен, показания передаются вовремя, а расход не выходит за региональные диапазоны, неожиданных начислений быть не должно.

Почему лимит 1200 кВт·ч не универсален

В соцсетях часто пишут, что с 1 июля для всех ввели единый порог 1200 кВт·ч в месяц. Это неточная формулировка.

Федеральные власти утвердили предельные значения диапазонов потребления. ФАС указывала, что первый диапазон заканчивается на уровне не более 3900 кВт·ч в месяц. Конкретные цифры устанавливаются в регионах и зависят от тарифного решения.

Поэтому нужно смотреть не общую таблицу из пересланного сообщения, а данные своего региона и своей категории жилья. Для квартиры, частного дома, электроплиты или электроотопления условия могут отличаться.

Чем опасен старый счетчик

Исправный счетчик позволяет платить по фактическому расходу. Но если истек срок поверки, сорваны пломбы, прибор не показывает данные или признан неисправным, расчет меняется.

Сначала поставщик может считать расход по среднему потреблению. Затем при отдельных условиях применяют норматив, а в некоторых случаях — повышающий коэффициент. В итоге сумма в квитанции растет без реального увеличения расхода.

Проверьте паспорт прибора, личный кабинет поставщика или данные в квитанции. Там должен быть указан срок поверки. Если он подходит к концу, лучше заранее подать обращение в гарантирующую или сетевую организацию.

Что будет без показаний

Показания счетчика обычно передают до 25-го числа. Если данные не поступили, начисление делают по замещающей информации: чаще всего по среднемесячному расходу за предыдущие периоды. После передачи фактических показаний возможен перерасчет.

Один пропуск редко становится катастрофой, но несколько месяцев без показаний создают путаницу. Платежка может оказаться выше привычной, а затем придется разбираться с корректировками.

Удобнее выбрать один день для передачи данных, например 23-е или 24-е число, и поставить напоминание. Если расхода не было, многие поставщики советуют повторить предыдущие показания.

Что сделать сейчас

Проверьте три вещи: срок поверки счетчика, целостность пломб и способ передачи показаний. Затем найдите тарифные диапазоны своего региона на сайте поставщика или регионального регулятора.

Если расход высокий, посмотрите, что работает постоянно: бойлер, теплый пол, обогреватель, насос, старый холодильник, морозильник, кондиционер. Именно такие приборы чаще всего выводят потребление в повышенный диапазон.

Главное для потребителя

С 1 июля не стоит ждать автоматического роста базовой цены на свет: индексация запланирована на 1 октября. Но расслабляться нельзя. Ошибки со счетчиком и показаниями могут принести лишние начисления уже сейчас.

Чтобы не переплатить, держите счетчик в порядке, передавайте данные до конца расчетного периода и проверяйте региональные лимиты, а не слухи про один общий порог для всей страны, сообщает bank.yuga.ru.

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