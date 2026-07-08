Ученые выяснили возможность клонирования неандертальцев

Вопрос о клонировании неандертальцев снова стал актуален после публикации в журнале Popular Science. Поводом послужили успехи компаний, работающих над проектами де-экстинкции — восстановления исчезнувших видов. Эти проекты перестали быть научной фантастикой и превратились в реальные биотехнологические программы, финансируемые частными инвесторами. сообщает Известия.

Одним из самых обсуждаемых проектов стала работа американской компании Colossal Biosciences, которая в прошлом году объявила о создании животных с признаками вымершего ужасного волка. Однако специалисты пояснили: речь не идет о настоящем «воскрешении» вида. Исследователи использовали генетически модифицированных современных животных, в геном которых внесли изменения на основе древней ДНК. Многие биологи считают, что такие эксперименты правильнее называть генной инженерией, а не клонированием.

На первый взгляд, идея клонирования неандертальцев кажется логичной: если ученые могут работать с ДНК животных, почему бы не применить те же технологии к ближайшим родственникам человека? Однако специалисты подчеркивают, что между этими задачами лежит огромная научная и этическая пропасть. Неандертальцы принадлежали к роду Homo, обладали развитым мозгом, создавали орудия труда и вступали в контакты с предками современных людей.

Сегодня вопрос формулируется иначе. Если 10 лет назад ученые обсуждали техническую возможность клонирования, то теперь в центре внимания — моральное право создавать представителя исчезнувшего человеческого вида ради эксперимента.