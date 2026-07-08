Технологии

BGR выявил ключевые проблемы владельцев смартфонов Redmi

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Журналисты BGR перечислили основные недостатки ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Журналисты портала BGR перечислили основные недостатки смартфонов Redmi. Среди них — деградация аккумулятора через 2-3 года, программные ошибки и обилие рекламы в прошивке. Информация опубликована на официальном сайте издания. об этом сообщает Царьград.

Redmi — бюджетная линейка компании Xiaomi. Авторы отмечают, что телефоны этой марки предлагают хорошие характеристики и много функций, но имеют определенные минусы.

Главная проблема — батарея. Многие владельцы жалуются, что аккумулятор теряет емкость в течение 2-3 лет. Хотя литий-ионные батареи могут быстро выходить из строя, их замена стоит недорого. Вторая значительная трудность — программные сбои: задержки при просмотре видео, ошибки при запуске игр и проблемы с обновлениями.

Пользователи также считают, что прошивка Redmi перегружена рекламой. Это позволяет Xiaomi дополнительно зарабатывать на устройствах, которые часто стоят дешевле аналогов конкурентов.

«Владельцы сообщают, что для улучшения работы смартфонов им приходится удалять предустановленные приложения, не представляющие ценности», — резюмируют авторы.

В конце июня Xiaomi представила самый доступный смартфон 2026 года — Redmi 17C за 799 юаней (около 9 тысяч рублей).

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