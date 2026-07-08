Технологии

Создатели GTA извинились за провал ремастеров

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Студия Grove Street Games, ответственная за ремастеры классических игр серии GTA, принесла извинения за неудачный релиз. Об этом пишет Wccftech. об этом сообщает Lenta.ru.

В ноябре 2021 года вышли обновленные версии GTA III, Vice City и San Andreas. Игроки раскритиковали их из-за технических проблем и завышенной цены. Спустя пять лет разработчики, нанятые Rockstar Games, наконец отреагировали на претензии.

В беседе с журналистами представители студии выразили сожаление, что игры не оправдали ожиданий сообщества. Руководитель Томас Уильямсон признал, что согласен с большинством отзывов, и назвал создание качественного ремастера культовых игр крайне сложной задачей. Он подчеркнул, что ностальгия пользователей сыграла важную роль в восприятии. «Мы считаем эти игры важными для истории видеоигр, поэтому благодарны за возможность работать над ними», — добавил Уильямсон.

По данным Wccftech, Grove Street Games и Rockstar Games понесли серьезный репутационный ущерб. Журналисты отметили, что компаниям стоит усвоить урок: возвращаясь к таким легендарным играм, как GTA III, Vice City и San Andreas, не стоит играть с чувствами фанатов.

В конце июня в России открылся предзаказ на GTA VI. Стоимость составляет около 10 тысяч рублей, релиз запланирован на 19 ноября 2026 года.

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