Наука

Александр Фешкин: 47 компаний на "Дрон экспо - 2026" используют ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На Международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем "Дрон экспо - 2026" 47 из 230 представленных предприятий занимаются разработками с использованием искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщил организатор мероприятия Александр Фешкин. пишет Ридус.

Экспозиция охватывает практически все этапы создания и эксплуатации БАС. Компании разделены по направлениям: программное обеспечение, цифровые платформы и ИИ (47 компаний); связь, навигация и радиоэлектроника (22 компании); производители готовых беспилотных комплексов (также 22 компании).

В этом году участвуют 230 компаний, из которых более 45% — зарубежные. Среди них 125 представляют 29 регионов России, 101 компания из Китая и 4 из Белоруссии. Российские участники: Zala, СТЦ, Росатом, КРЭТ (входит в "Ростех"), Тула-дрон и АТС-технологии.

По словам Фешкина, уже более 3 тысяч человек зарегистрировались как посетители, а к завершению выставки число гостей может достигнуть 5 тысяч.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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