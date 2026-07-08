Технологии

Instagram разрешил нейросети использовать фото пользователей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Социальная сеть Instagram (деятельность в РФ запрещена) внедрила функцию, позволяющую искусственному интеллекту создавать изображения на основе фотографий из открытых профилей. Об этом сообщила компания Meta (признана экстремистской в РФ, деятельность запрещена). Владельцы аккаунтов не получают уведомлений о том, что их снимки использованы для генерации картинок. сообщает Комсомольская правда.

Для запуска функции достаточно ввести никнейм нужного человека. Согласие пользователя считается автоматическим, если опция не отключена в настройках. Уведомления о применении снимков не направляются.

Ранее Instagram начал массово удалять ботов и неактивные страницы по всему миру. Из-за этого знаменитости и популярные блогеры за короткое время потеряли миллионы подписчиков. За несколько часов платформа удалила около 50 млн аккаунтов.

Кроме того, Instagram объявил о прекращении поддержки сквозного шифрования личных сообщений с 8 мая 2026 года. Пользователям рекомендовали заранее сохранить переписки и медиафайлы до отключения этой функции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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