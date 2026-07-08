Наука

Российский химик Оганов получил высшую награду Китая от Си Цзиньпина

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Артём Оганов, российский кристаллограф и химик, удостоен Государственной премии Китая в области науки и техники. В своём блоге учёный рассказал, что награду ему вручил лично председатель КНР Си Цзиньпин. пишет Life.ru.

«Только что в Пекине я получил — лично от Си Цзиньпина — международную Государственную премию Китая в области науки и техники», — написал Оганов.

Премия присуждается раз в два года, причём число лауреатов не превышает десяти. В этот раз награждены девять человек. Среди прошлых лауреатов — шесть нобелевских лауреатов и известные учёные, включая химика Жана-Мари Лена.

Оганов отметил, что в этом году особое внимание уделили химикам и материаловедам. По его мнению, это подтверждает наступление «второй весны» в химических науках. Международную Государственную премию Китая он считает самой престижной наградой КНР.

«С этой премией приходит и большая ответственность — идти вперёд, развиваться и делать мир лучше», — добавил учёный.

Артём Оганов — профессор РАН, заслуженный профессор Сколтеха, основоположник компьютерного дизайна материалов.

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