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Счёт идёт на секунды: первые признаки отрыва тромба — что надо сделать в самую первую очередь

Тромбы чаще всего формируются в сосудах ног, ру...

mama-i-deti.ru

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Тромбы чаще всего формируются в сосудах ног, рук и брюшной полости. Особенно опасны случаи, когда сгусток крови отрывается и начинает двигаться по кровеносной системе — это может привести к тяжелым последствиям.

Врач рассказал, как вовремя распознать такие ситуации и какие шаги нужно предпринять. Тромбы могут появляться как в венах, так и в артериях. После отрыва они способны перекрыть кровоток, что опасно инфарктом, инсультом или тромбоэмболией лёгочной артерии — всё зависит от того, какой сосуд оказался заблокирован.

Сигналы, которые могут указывать на проблему: внезапная боль, одышка, сильное потоотделение и побледнение кожи. Также могут возникнуть боли в груди или затылке и потеря сознания. Если тромб перекрыл сосуд в ноге или руке, возможно появление отека, покраснения и жара в этом участке, либо, наоборот, синюшности и холодной кожи.

Тромбоэмболия развивается стремительно и требует срочной медицинской помощи. Домашние способы тут не помогут — нужно сразу вызывать скорую.

Повышенный риск образования тромбов — у людей с варикозом и у беременных, так как у них вены находятся под повышенным давлением. Также к факторам риска относят приём гормональных препаратов, особенно контрацептивов, которые могут повышать свертываемость крови.

Некоторые заболевания и генетические особенности тоже могут увеличивать вероятность тромбоза. Например, наследственные проблемы со свертываемостью или аутоиммунные болезни вроде системной красной волчанки.

При первых признаках отрыва тромба важно быстро пройти обследование. Для диагностики используют УЗИ сосудов, КТ или МР-ангиографию — это помогает точно определить, где находится тромб и насколько серьёзно поражение.

Если диагноз подтвердится, врачи могут назначить антикоагулянты, тромболитики или хирургическое вмешательство. В тяжёлых случаях пациента отправляют в реанимацию.

После стабилизации состояния важно продолжить лечение и наблюдение у врача. Часто назначается курс антикоагулянтов, а также физиотерапия для восстановления кровообращения и укрепления сосудов.

Не стоит откладывать обращение за медицинской помощью — от этого может зависеть жизнь.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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