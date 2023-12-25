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Сбежали, но решили вернуться: в Россию возвращается популярная европейская торговая сеть

Сбежали, но решили вернуться: в Россию возвращается популярная европейская торговая сеть

vsenashoping.ru

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Россиянам сообщили, что на территорию нашей страны возвращается крупный и популярный французский бренд спортивных товаров, который ранее носил название Decathlon, пишет cheb-live.ru.

Торговые точки бывшего Decathlon с новым названием Desport откроют свои двери в нашей стране уже в текущем декабре.

Согласно информации от представителей магазина, в ближайшее время на территории России откроется более 35 точек торговли спортивными товарами и одеждой. Вместе с тем на официальном сайте Desport опубликованы свободные рабочие места: торговая сеть ищет продавцов, кассиров, юристов и менеджеров.

Также представители торговой сети заявили, что компания предполагает расширение своей деятельности на территории российского государства и запустит работу собственного интернет-магазина.

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