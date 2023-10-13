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Сбербанк дал важное объявление для тех, кто получает пенсию на карту «Мир»

Сбербанк дал важное объявление для тех, кто получает пенсию на карту «Мир»

belizvest.ru

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Сбербанк сообщил гражданам России, получающим пенсию на карту «Мир» о нововведении, которое значительно их обезопасит.

На данный момент пенсии в России можно получать несколькими способами: переводом на банковскую карту или в почтовых отделениях. Безусловно, получать выплаты по старости на карту проще и легче, чем ходить на почту и забирать деньги там. Тем не менее в современной России существуют различные мошеннические схемы, которые несут серьёзную опасность для пожилых людей, пользующихся банковскими картами.

Чтобы обезопасить российских пенсионеров от злоумышленников, Сбербанк предложил проводить для пожилых граждан специальные лекции и уроки, где получатели пенсии будут учиться, как защищать себя от киберпреступников, а также учиться грамотно пользоваться личными финансами.

Подобные обучающие мероприятия уже начали проводить в некоторых регионах Российской Федерации, но Сбербанк планирует запустить семинары во всех отделениях каждого субъекта России.

Пенсионеры, желающие научиться финансовой грамотности и безопасности, могут посетить уроки уже сегодня.

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