Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: вкусную закуску сметут со стола за секунду
kasheloff.ru
Для тех, кто устал от сложных и многокомпонентных салатов, мы предлагаем быстрый и ароматный рецепт закуски из огурцов. Это блюдо готовится буквально за несколько минут и имеет насыщенный вкус, который приятно удивит ваших гостей.
Ингредиенты для закуски:
1 кг свежих огурцов
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого кориандра
1/3 ч. л. чёрного перца
2–3 зубчика чеснока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. паприки
0,5 ч. л. куркумы
2 ст. л. растительного масла
25 г укропа
Как готовить:
Промойте огурцы и срежьте концы. Нарежьте огурцы на брусочки: вдоль на 4 части, затем пополам.
Переложите огурцы в полиэтиленовый пакет.
Добавьте специи, соль, измельчённый чеснок, растительное масло, горчицу и укроп.
Завяжите пакет и встряхните его, чтобы все ингредиенты перемешались.
Поставьте закуску в холодильник на 30 минут для лучшего вкуса.
Эта закуска будет отличным дополнением к любому блюду, будь то мясо, рыба или гарнир, и подарит вам пикантный вкус.
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