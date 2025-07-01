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Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: вкусную закуску сметут со стола за секунду

Для тех, кто устал от сложных и многокомпонентн...

kasheloff.ru

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Для тех, кто устал от сложных и многокомпонентных салатов, мы предлагаем быстрый и ароматный рецепт закуски из огурцов. Это блюдо готовится буквально за несколько минут и имеет насыщенный вкус, который приятно удивит ваших гостей.

Ингредиенты для закуски:

  • 1 кг свежих огурцов

  • 1 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. молотого кориандра

  • 1/3 ч. л. чёрного перца

  • 2–3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. куркумы

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 25 г укропа

Как готовить:

  1. Промойте огурцы и срежьте концы. Нарежьте огурцы на брусочки: вдоль на 4 части, затем пополам.

  2. Переложите огурцы в полиэтиленовый пакет.

  3. Добавьте специи, соль, измельчённый чеснок, растительное масло, горчицу и укроп.

  4. Завяжите пакет и встряхните его, чтобы все ингредиенты перемешались.

  5. Поставьте закуску в холодильник на 30 минут для лучшего вкуса.

Эта закуска будет отличным дополнением к любому блюду, будь то мясо, рыба или гарнир, и подарит вам пикантный вкус.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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