Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: вкусную закуску сметут со стола за секунду

Для тех, кто устал от сложных и многокомпонентных салатов, мы предлагаем быстрый и ароматный рецепт закуски из огурцов. Это блюдо готовится буквально за несколько минут и имеет насыщенный вкус, который приятно удивит ваших гостей.

Ингредиенты для закуски:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2–3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г укропа

Как готовить:

Промойте огурцы и срежьте концы. Нарежьте огурцы на брусочки: вдоль на 4 части, затем пополам. Переложите огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте специи, соль, измельчённый чеснок, растительное масло, горчицу и укроп. Завяжите пакет и встряхните его, чтобы все ингредиенты перемешались. Поставьте закуску в холодильник на 30 минут для лучшего вкуса.

Эта закуска будет отличным дополнением к любому блюду, будь то мясо, рыба или гарнир, и подарит вам пикантный вкус.