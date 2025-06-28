Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: простую закуску сметут со стола за секунду
kasheloff.ru
Если вы устали от сложных рецептов с множеством ингредиентов, а простые овощи кажутся однообразными, попробуйте приготовить быструю и вкусную закуску из огурцов. Это простое и ароматное блюдо готовится всего за несколько минут и порадует вас необычным вкусом.
Что вам нужно:
1 кг свежих огурцов
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого кориандра
1/3 ч. л. чёрного перца
2–3 зубчика чеснока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. паприки
0,5 ч. л. куркумы
2 ст. л. растительного масла
25 г свежего укропа
Как приготовить:
Тщательно промойте огурцы, обрежьте концы. Нарежьте их на брусочки: сначала вдоль на 4 части, затем пополам.
Переложите нарезанные огурцы в обычный полиэтиленовый пакет.
Добавьте специи, соль, измельчённый чеснок, растительное масло, горчицу и нарезанный укроп.
Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы ингредиенты равномерно распределились.
Поставьте в холодильник минимум на 30 минут, чтобы огурцы пропитались ароматами.
Эта закуска станет отличным дополнением к мясу, рыбе или гарнирам, придавая блюду насыщенный и пикантный вкус.
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