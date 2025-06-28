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Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: простую закуску сметут со стола за секунду

Если вы устали от сложных рецептов с множеством...

kasheloff.ru

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Если вы устали от сложных рецептов с множеством ингредиентов, а простые овощи кажутся однообразными, попробуйте приготовить быструю и вкусную закуску из огурцов. Это простое и ароматное блюдо готовится всего за несколько минут и порадует вас необычным вкусом.

Что вам нужно:

  • 1 кг свежих огурцов

  • 1 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. молотого кориандра

  • 1/3 ч. л. чёрного перца

  • 2–3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. куркумы

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 25 г свежего укропа

Как приготовить:

  1. Тщательно промойте огурцы, обрежьте концы. Нарежьте их на брусочки: сначала вдоль на 4 части, затем пополам.

  2. Переложите нарезанные огурцы в обычный полиэтиленовый пакет.

  3. Добавьте специи, соль, измельчённый чеснок, растительное масло, горчицу и нарезанный укроп.

  4. Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы ингредиенты равномерно распределились.

  5. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут, чтобы огурцы пропитались ароматами.

Эта закуска станет отличным дополнением к мясу, рыбе или гарнирам, придавая блюду насыщенный и пикантный вкус.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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