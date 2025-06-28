Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: простую закуску сметут со стола за секунду

Если вы устали от сложных рецептов с множеством ингредиентов, а простые овощи кажутся однообразными, попробуйте приготовить быструю и вкусную закуску из огурцов. Это простое и ароматное блюдо готовится всего за несколько минут и порадует вас необычным вкусом.

Что вам нужно:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2–3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г свежего укропа

Как приготовить:

Тщательно промойте огурцы, обрежьте концы. Нарежьте их на брусочки: сначала вдоль на 4 части, затем пополам. Переложите нарезанные огурцы в обычный полиэтиленовый пакет. Добавьте специи, соль, измельчённый чеснок, растительное масло, горчицу и нарезанный укроп. Завяжите пакет и хорошо встряхните, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Поставьте в холодильник минимум на 30 минут, чтобы огурцы пропитались ароматами.

Эта закуска станет отличным дополнением к мясу, рыбе или гарнирам, придавая блюду насыщенный и пикантный вкус.