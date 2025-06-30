Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: легкую закуску сметут со стола за секунду
kasheloff.ru
Если вы хотите быстро и без усилий приготовить вкусную закуску из огурцов, этот рецепт идеально подойдёт. Он требует минимум ингредиентов, но результат превзойдёт ваши ожидания — лёгкая, ароматная и пикантная закуска, которая порадует своим вкусом.
Ингредиенты:
1 кг свежих огурцов
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. кориандра
1/3 ч. л. чёрного перца
2–3 зубчика чеснока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. паприки
0,5 ч. л. куркумы
2 ст. л. растительного масла
25 г свежего укропа
Приготовление:
Вымойте огурцы, обрежьте концы и нарежьте их на брусочки.
Поместите огурцы в полиэтиленовый пакет.
Добавьте специи, соль, измельчённый чеснок, масло, горчицу и укроп.
Завяжите пакет и хорошенько встряхните его, чтобы всё перемешалось.
Поставьте закуску в холодильник хотя бы на полчаса.
Это отличная закуска к мясу, рыбе или овощным гарнирам, которая обладает ярким вкусом и ароматом.
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