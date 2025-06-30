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Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: легкую закуску сметут со стола за секунду

Если вы хотите быстро и без усилий приготовить ...

kasheloff.ru

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Если вы хотите быстро и без усилий приготовить вкусную закуску из огурцов, этот рецепт идеально подойдёт. Он требует минимум ингредиентов, но результат превзойдёт ваши ожидания — лёгкая, ароматная и пикантная закуска, которая порадует своим вкусом.

Ингредиенты:

  • 1 кг свежих огурцов

  • 1 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. кориандра

  • 1/3 ч. л. чёрного перца

  • 2–3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. куркумы

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 25 г свежего укропа

Приготовление:

  1. Вымойте огурцы, обрежьте концы и нарежьте их на брусочки.

  2. Поместите огурцы в полиэтиленовый пакет.

  3. Добавьте специи, соль, измельчённый чеснок, масло, горчицу и укроп.

  4. Завяжите пакет и хорошенько встряхните его, чтобы всё перемешалось.

  5. Поставьте закуску в холодильник хотя бы на полчаса.

Это отличная закуска к мясу, рыбе или овощным гарнирам, которая обладает ярким вкусом и ароматом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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