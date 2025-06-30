Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: легкую закуску сметут со стола за секунду

Если вы хотите быстро и без усилий приготовить вкусную закуску из огурцов, этот рецепт идеально подойдёт. Он требует минимум ингредиентов, но результат превзойдёт ваши ожидания — лёгкая, ароматная и пикантная закуска, которая порадует своим вкусом.

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2–3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г свежего укропа

Приготовление:

Вымойте огурцы, обрежьте концы и нарежьте их на брусочки. Поместите огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте специи, соль, измельчённый чеснок, масло, горчицу и укроп. Завяжите пакет и хорошенько встряхните его, чтобы всё перемешалось. Поставьте закуску в холодильник хотя бы на полчаса.

Это отличная закуска к мясу, рыбе или овощным гарнирам, которая обладает ярким вкусом и ароматом.