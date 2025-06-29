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Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: быструю закуску сметут со стола за секунду

Если вы ищете способ быстро приготовить вкусную...

kasheloff.ru

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Если вы ищете способ быстро приготовить вкусную закуску из огурцов, которая не требует множества ингредиентов, этот рецепт для вас! Простота и ароматность блюда приятно удивят вас за несколько минут приготовления.

Необходимые ингредиенты:

  • 1 кг свежих огурцов

  • 1 ч. л. соли

  • 0,5 ч. л. молотого кориандра

  • 1/3 ч. л. чёрного перца

  • 2–3 зубчика чеснока

  • 1 ч. л. горчицы

  • 1 ч. л. паприки

  • 0,5 ч. л. куркумы

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 25 г укропа

Как готовить:

  1. Вымойте огурцы и срежьте кончики. Нарежьте их на брусочки: разрежьте вдоль на 4 части, затем пополам.

  2. Переложите огурцы в полиэтиленовый пакет.

  3. Добавьте соль, специи, измельчённый чеснок, масло, горчицу и укроп.

  4. Завяжите пакет и энергично встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

  5. Оставьте в холодильнике на 30 минут для пропитки.

Эта закуска идеально подойдёт к любому мясу, рыбе или гарниру, создавая гармоничный вкус и придавая пикантность.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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