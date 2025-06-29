Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: быструю закуску сметут со стола за секунду
kasheloff.ru
Если вы ищете способ быстро приготовить вкусную закуску из огурцов, которая не требует множества ингредиентов, этот рецепт для вас! Простота и ароматность блюда приятно удивят вас за несколько минут приготовления.
Необходимые ингредиенты:
1 кг свежих огурцов
1 ч. л. соли
0,5 ч. л. молотого кориандра
1/3 ч. л. чёрного перца
2–3 зубчика чеснока
1 ч. л. горчицы
1 ч. л. паприки
0,5 ч. л. куркумы
2 ст. л. растительного масла
25 г укропа
Как готовить:
Вымойте огурцы и срежьте кончики. Нарежьте их на брусочки: разрежьте вдоль на 4 части, затем пополам.
Переложите огурцы в полиэтиленовый пакет.
Добавьте соль, специи, измельчённый чеснок, масло, горчицу и укроп.
Завяжите пакет и энергично встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Оставьте в холодильнике на 30 минут для пропитки.
Эта закуска идеально подойдёт к любому мясу, рыбе или гарниру, создавая гармоничный вкус и придавая пикантность.
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