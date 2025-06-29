Салаты больше не готовлю — нарезаю огурцы и кладу в пакет: быструю закуску сметут со стола за секунду

Если вы ищете способ быстро приготовить вкусную закуску из огурцов, которая не требует множества ингредиентов, этот рецепт для вас! Простота и ароматность блюда приятно удивят вас за несколько минут приготовления.

Необходимые ингредиенты:

1 кг свежих огурцов

1 ч. л. соли

0,5 ч. л. молотого кориандра

1/3 ч. л. чёрного перца

2–3 зубчика чеснока

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. куркумы

2 ст. л. растительного масла

25 г укропа

Как готовить:

Вымойте огурцы и срежьте кончики. Нарежьте их на брусочки: разрежьте вдоль на 4 части, затем пополам. Переложите огурцы в полиэтиленовый пакет. Добавьте соль, специи, измельчённый чеснок, масло, горчицу и укроп. Завяжите пакет и энергично встряхните, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Оставьте в холодильнике на 30 минут для пропитки.

Эта закуска идеально подойдёт к любому мясу, рыбе или гарниру, создавая гармоничный вкус и придавая пикантность.