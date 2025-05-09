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Салаты больше не готовлю — беру огурцы и кладу в пакет: ленивую закуску сметут со стола за секунду

Если вы устали от многосоставных салатов и клас...

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Если вы устали от многосоставных салатов и классические свежие овощи вам уже надоели, попробуйте этот легкий, пикантный рецепт огурцов. Минимум хлопот — максимум вкуса. Готовится такая закуска за считанные минуты, а результат приятно удивит!

Ингредиенты

Для приготовления ароматных огурчиков понадобятся:

  • свежие огурцы — 1 кг
  • соль — 1 ч. ложка
  • кориандр — 0,5 ч. ложки
  • черный молотый перец — 1/3 ч. ложки
  • чеснок — 2–3 зубчика
  • горчица — 1 ч. ложка
  • паприка — 1 ч. ложка
  • куркума — 0,5 ч. ложки
  • растительное масло — 2 ст. ложки
  • свежий укроп — 25 г

Как приготовить

  • Подготовка огурцов

Огурцы тщательно моем, срезаем хвостики. Затем разрезаем вдоль на четыре части и каждую часть — пополам. Получатся аккуратные брусочки. Перекладываем их в плотный целлофановый пакет с застёжкой или завязываемый.

  • Добавляем специи

В пакет к огурцам кладём измельчённый чеснок, соль, перец, кориандр, паприку, куркуму и горчицу. Добавляем масло и мелко нарезанный укроп.

  • Перемешиваем и маринуем

Плотно завязываем пакет и аккуратно встряхиваем, чтобы специи и масло равномерно покрыли огурцы. Убираем пакет в холодильник минимум на 30 минут. За это время огурцы впитают аромат приправ и станут очень вкусными.

Результат

У вас получится яркая, ароматная закуска, идеально подходящая к мясным блюдам, картофелю или как самостоятельный перекус. Без майонеза, уксуса и лишней возни — просто, вкусно и полезно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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