Салат «Простушка» — яркое сочетание бюджетных ингредиентов: вкусно и быстро
dzen.ru
Если вы ищете рецепт вкусного, яркого и сытного салата, который легко приготовить и не стыдно подать на праздничный стол — попробуйте «Простушку».
Этот салат с варёной свеклой, яйцами, маринованными огурцами и сыром сочетает в себе простоту и насыщенный вкус. Отлично подходит и для семейного ужина, и для гостей — готовится быстро, а съедается моментально!
Ингредиенты:
- Свекла вареная — 2 шт.
- Яйца вкрутую — 4 шт.
- Огурцы маринованные — 4 шт.
- Сыр твердый — 200 г
- Горошек консервированный — 1 банка (200 г)
- Чеснок — 3 зубчика
- Майонез — 4–5 ст. л.
- Соль — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Свекольный слой: натрите свеклу на крупной терке, добавьте 2 измельчённых зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза, посолите. Хорошо перемешайте.
- Сырный слой: сыр натрите на мелкой тёрке, смешайте с оставшимся чесноком и ложкой майонеза.
- Яичный слой: натрите яйца на средней тёрке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли.
- Огурцы: натрите на крупной тёрке, отожмите излишки рассола.
- Сборка: выложите в салатник слоями:
1-й слой — горошек (без жидкости)
2-й — свекольная масса
3-й — яйца
4-й — огурцы
5-й — сырная смесь
Совет: дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа — вкус станет ещё ярче и насыщеннее.
Почему стоит попробовать:
«Простушка» сочетает в себе доступные продукты, насыщенный вкус и красивую подачу. Отличный выбор, если хочется приготовить что-то необычное из простого набора ингредиентов. Подавайте в глубокой тарелке или выкладывайте слоями в кольцо — в любом виде салат будет выглядеть эффектно.
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