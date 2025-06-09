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Салат «Простушка» — яркое сочетание бюджетных ингредиентов: вкусно и быстро

Если вы ищете рецепт вкусного, яркого и сытного...

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Если вы ищете рецепт вкусного, яркого и сытного салата, который легко приготовить и не стыдно подать на праздничный стол — попробуйте «Простушку».

Этот салат с варёной свеклой, яйцами, маринованными огурцами и сыром сочетает в себе простоту и насыщенный вкус. Отлично подходит и для семейного ужина, и для гостей — готовится быстро, а съедается моментально!

Ингредиенты:

  • Свекла вареная — 2 шт.
  • Яйца вкрутую — 4 шт.
  • Огурцы маринованные — 4 шт.
  • Сыр твердый — 200 г
  • Горошек консервированный — 1 банка (200 г)
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Майонез — 4–5 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Свекольный слой: натрите свеклу на крупной терке, добавьте 2 измельчённых зубчика чеснока, 2 ст. л. майонеза, посолите. Хорошо перемешайте.
  • Сырный слой: сыр натрите на мелкой тёрке, смешайте с оставшимся чесноком и ложкой майонеза.
  • Яичный слой: натрите яйца на средней тёрке, добавьте 1 ст. л. майонеза и щепотку соли.
  • Огурцы: натрите на крупной тёрке, отожмите излишки рассола.
  • Сборка: выложите в салатник слоями:

1-й слой — горошек (без жидкости)

2-й — свекольная масса

3-й — яйца

4-й — огурцы

5-й — сырная смесь

Совет: дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа — вкус станет ещё ярче и насыщеннее.

Почему стоит попробовать:

«Простушка» сочетает в себе доступные продукты, насыщенный вкус и красивую подачу. Отличный выбор, если хочется приготовить что-то необычное из простого набора ингредиентов. Подавайте в глубокой тарелке или выкладывайте слоями в кольцо — в любом виде салат будет выглядеть эффектно.

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