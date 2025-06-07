Салат «Обжорка» - просто и быстро: 4 ингредиента, а вкус невероятный – сметают со стола самым первым
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Популярный салат «Обжорка» — это идеальное сочетание отварного куриного филе, золотистого жареного лука, моркови, соленого огурца и специй. Легко готовится, всегда получается вкусно и сытно. Этот салат станет отличным дополнением к любому столу.
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 6
Калорийность: 111 ккал на порцию
Ингредиенты:
- Куриные бедра без кости — 400 г
- Свежая морковь — 300 г
- Лук репчатый — 250 г
- Огурцы соленые — 200 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Свежая петрушка — 10 г
- Майонез — 2 ст.л.
- Растительное масло — 3 ст.л.
- Лимонный сок — 1 ст.л.
- Вода — 1,5 л
- Перец черный молотый — 1/3 ч.л.
- Соль — 1,5 ч.л.
Вам понадобятся:
- Кастрюля
- Разделочная доска
- Миска
- Сковорода
Приготовление:
- Отварите курицу. Куриные бедра без кости выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте 1 ч.л. соли и варите 25 минут на среднем огне. После этого выключите огонь и оставьте курицу остывать в бульоне.
- Подготовьте овощи. Нарежьте морковь и лук соломкой.
- Жарьте лук. Нагрейте 2 ст.л. растительного масла на сковороде. Обжаривайте лук до прозрачности на среднем огне 4-5 минут, затем переложите его в миску и остудите.
- Жарьте морковь. В сковороду добавьте 1 ст.л. растительного масла и обжаривайте морковь до состояния аль денте (4-5 минут), постоянно помешивая. Остудите.
- Нарежьте курицу и огурцы. Курицу и соленые огурцы нарежьте соломкой.
- Соберите салат. В глубокую миску выложите измельчённый чеснок, петрушку, курицу, огурцы, обжаренные овощи, добавьте лимонный сок, черный молотый перец, ½ ч.л. соли и майонез. Перемешайте.
- Подача. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.
Этот салат идеально подходит для праздничного стола или как легкое блюдо на каждый день. Его можно готовить в больших количествах, и он всегда будет популярным среди гостей.
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