Салат «Обжорка» - просто и быстро: 4 ингредиента, а вкус невероятный – сметают со стола самым первым

Популярный салат «Обжорка» — это идеальное сочетание отварного куриного филе, золотистого жареного лука, моркови, соленого огурца и специй. Легко готовится, всегда получается вкусно и сытно. Этот салат станет отличным дополнением к любому столу.

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 6

Калорийность: 111 ккал на порцию

Ингредиенты:

Куриные бедра без кости — 400 г

Свежая морковь — 300 г

Лук репчатый — 250 г

Огурцы соленые — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Свежая петрушка — 10 г

Майонез — 2 ст.л.

Растительное масло — 3 ст.л.

Лимонный сок — 1 ст.л.

Вода — 1,5 л

Перец черный молотый — 1/3 ч.л.

Соль — 1,5 ч.л.

Вам понадобятся:

Кастрюля

Разделочная доска

Миска

Сковорода

Приготовление:

Отварите курицу. Куриные бедра без кости выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения. Снимите пену, добавьте 1 ч.л. соли и варите 25 минут на среднем огне. После этого выключите огонь и оставьте курицу остывать в бульоне. Подготовьте овощи. Нарежьте морковь и лук соломкой. Жарьте лук. Нагрейте 2 ст.л. растительного масла на сковороде. Обжаривайте лук до прозрачности на среднем огне 4-5 минут, затем переложите его в миску и остудите. Жарьте морковь. В сковороду добавьте 1 ст.л. растительного масла и обжаривайте морковь до состояния аль денте (4-5 минут), постоянно помешивая. Остудите. Нарежьте курицу и огурцы. Курицу и соленые огурцы нарежьте соломкой. Соберите салат. В глубокую миску выложите измельчённый чеснок, петрушку, курицу, огурцы, обжаренные овощи, добавьте лимонный сок, черный молотый перец, ½ ч.л. соли и майонез. Перемешайте. Подача. Перед подачей украсьте салат свежей зеленью.

Этот салат идеально подходит для праздничного стола или как легкое блюдо на каждый день. Его можно готовить в больших количествах, и он всегда будет популярным среди гостей.