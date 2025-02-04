Салат «Моментальный» с крабовыми палочками: готовить всего 10 минут

Когда нет времени на долгую готовку, на помощь приходят быстрые и вкусные рецепты. Салат «Моментальный» с крабовыми палочками — отличное решение для перекуса, праздничного стола или ужина.

Всего 10 минут, минимум ингредиентов — и у вас готовое блюдо с нежным вкусом и аппетитной текстурой.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 г

Варёные яйца – 2 шт.

Огурец – 1 шт.

Консервированная кукуруза – 150 г

Майонез – 2 ст. ложки

Зелёный лук – по вкусу

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

1 Подготовка продуктов. Нарежьте крабовые палочки небольшими кусочками, яйца очистите и измельчите.

2 Добавление овощей. Огурец нарежьте кубиками, а кукурузу слейте от жидкости.

3 Смешивание ингредиентов. В глубокой миске соедините все компоненты, добавьте майонез, соль и перец.

4 Финальный штрих. Перемешайте салат, украсьте зелёным луком и подавайте к столу.

Полезные советы:

Если хотите сделать салат менее калорийным, замените майонез на натуральный йогурт или сметану.

Для пикантности можно добавить чеснок или немного сыра.

Подавать можно как самостоятельное блюдо или как начинку для тарталеток.

Салат «Моментальный» с крабовыми палочками — это быстрый и простой вариант для тех, кто ценит вкус и не хочет тратить много времени на готовку. Попробуйте приготовить его сегодня и убедитесь сами!

