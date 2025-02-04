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Салат «Моментальный» с крабовыми палочками: готовить всего 10 минут

Когда нет времени на долгую готовку, на помощь ...

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Когда нет времени на долгую готовку, на помощь приходят быстрые и вкусные рецепты. Салат «Моментальный» с крабовыми палочками — отличное решение для перекуса, праздничного стола или ужина.

Всего 10 минут, минимум ингредиентов — и у вас готовое блюдо с нежным вкусом и аппетитной текстурой.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Варёные яйца – 2 шт.
  • Огурец – 1 шт.
  • Консервированная кукуруза – 150 г
  • Майонез – 2 ст. ложки
  • Зелёный лук – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

1 Подготовка продуктов. Нарежьте крабовые палочки небольшими кусочками, яйца очистите и измельчите.
2 Добавление овощей. Огурец нарежьте кубиками, а кукурузу слейте от жидкости.
3 Смешивание ингредиентов. В глубокой миске соедините все компоненты, добавьте майонез, соль и перец.
4 Финальный штрих. Перемешайте салат, украсьте зелёным луком и подавайте к столу.

Полезные советы:

  • Если хотите сделать салат менее калорийным, замените майонез на натуральный йогурт или сметану.
  • Для пикантности можно добавить чеснок или немного сыра.
  • Подавать можно как самостоятельное блюдо или как начинку для тарталеток.

Салат «Моментальный» с крабовыми палочками — это быстрый и простой вариант для тех, кто ценит вкус и не хочет тратить много времени на готовку. Попробуйте приготовить его сегодня и убедитесь сами!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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