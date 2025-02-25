Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Салат без майонеза: вкус, сытность и здоровье в одном блюде - близкие сметут в один миг

Майонез — привычный ингредиент в большинстве са...

YouTube

Подписаться на Дзен.канал

Майонез — привычный ингредиент в большинстве салатов, но далеко не всем он подходит. Кто-то избегает его из-за калорийности, другие — из-за состава. Однако можно приготовить салат, который будет не только полезным, но и невероятно вкусным, а главное — таким сытным, что близкие съедят его в мгновение ока.

Почему стоит отказаться от майонеза?

  • Майонезные салаты хоть и популярны, но не всегда полезны. Они:
  • Содержат много жиров и калорий, что делает их тяжелыми для пищеварения.
  • Часто содержат консерванты и стабилизаторы.
  • Перебивают вкус свежих продуктов.

Заменив майонез легкими и натуральными заправками, можно получить более полезное блюдо, сохранив при этом сочность и насыщенный вкус.

Идеальный рецепт сытного салата без майонеза

Ингредиенты:

200 г отварного куриного филе (можно заменить на индейку или говядину);
150 г свежего огурца;
150 г помидоров черри;
1 болгарский перец;
50 г грецких орехов;
100 г листьев салата (айсберг, романо или микс зелени);
100 г мягкого сыра (фета, брынза или козий сыр).

Заправка:

  • 3 ст. ложки натурального йогурта или сметаны;
  • 1 ч. ложка горчицы;
  • 1 ч. ложка лимонного сока;
  • 1 зубчик чеснока (по желанию);
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
  2. Овощи порезать крупными ломтиками, а орехи слегка измельчить.
  3. В глубокой миске соединить все ингредиенты.
  4. Для заправки смешать йогурт (или сметану), горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец.
  5. Полить салат заправкой, хорошо перемешать и подавать к столу.

Почему этот салат разлетается мгновенно?

  • Сытный, но легкий — идеален даже для ужина.
  • Яркий вкус благодаря свежим овощам и пикантной заправке.
  • Без вредных жиров — отличная альтернатива традиционным салатам.

Этот салат — настоящая находка для тех, кто хочет питаться вкусно и правильно. Попробуйте, и ваши близкие точно попросят добавки!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

23 часа назад

Вирус с температурой 40 и кашлем до рвоты угрожает республике

Интересное в Казани

3 часа назад

“Хочешь — ночуй на работе, хочешь — работай без выходных”: предприниматель из Казани рассказал, чем придется пожертвовать ради открытия своего дела

лучшие средства от клопов

Не у нас

день назад

Эти маршруты ведут в никуда: Названы ТОП-3 самых опасных мест в океане

Интересное в Казани

3 дня назад

Испытание себя и проверка на годность

визажисты стилисты в Новосибирске

Новости Казани

день назад

Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани

Не у нас

день назад

В Твери 71-летняя женщина умерла на концерта Елены Ваенги

Лонгриды

16 часов назад

«Афродеревня» глазами Анастасии Крыловой: как казанская актриса вжилась в роль учительницы из Африки

Не у нас

день назад

Ученые изучают «капсулу» в Антарктиде: она может возродить жизнь на Земле

Новости Казани

22 часа назад

Стали известны подробности о смертельном инциденте в казанском баре Endorphin
Новости Казани
21 час назад

В 2025 году Казань проведёт 4 чемпионата России

Владимир Леонов рассказал, что в Казани в 2025 ...

Не у нас

11 минут назад

Азиатские хакеры 1,5 года шпионили за российским ведомством

Не у нас

16 минут назад

Грозят ли России в 2025 году пророчества святой Матроны Московской

Не у нас

16 минут назад

FASS: Следы жизни на Марсе нашли в гипсе

Не у нас

16 минут назад

Из недр Марианской впадины в Тихом океане идет таинственный звук
3 разлагающихся трупа нашли 23 февраля в разных...
Новости Казани
2 часа назад

3 разлагающихся трупа нашли 23 февраля в разных районах Казани

Не у нас

21 минуту назад

Началось движение крупнейшего в мире айсберга А23а – известно, куда он идет

Новости Казани

2 часа назад

На улицах Ямашева и Фатыха Амирхана в Казани образовалась пробка

Не у нас

3 часа назад

Вулкан Тамбора в Индонезии может проснуться и изменить климат Земли
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни