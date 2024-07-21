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С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на телефонах которых есть приложение "Сбер Онлайн"

Мошенники, действующие по всей России, применяют методы социальной инженерии

ap-vxod-segodnya.fudzigres.ru

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Пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" стали жертвами новой опасности, угрожающей серьезными финансовыми потерями. Сбербанк выпустил официальное уведомление, предупреждая своих клиентов о распространении мошеннических действий среди владельцев приложения.

Основная угроза
Мошенники, действующие по всей России, применяют методы социальной инженерии. Они обзванивают пользователей через популярные мессенджеры, выдавая себя за сотрудников банка, и уведомляют о якобы необходимости обновления приложения. При отказе пользователя выполнить их требования, мошенники настаивают и предлагают свою "помощь".

Метод мошенничества
Эти злоумышленники предлагают пользователям разрешить трансляцию экрана смартфона для выполнения процесса биометрической аутентификации. Это дает им возможность увидеть и записать личные и банковские данные пользователя, что может привести к моментальной потере всех средств на счетах.


Советы экспертов по безопасности
Специалисты подчеркивают, что подлинные представители Сбербанка никогда не будут первыми обращаться к клиентам с запросами на получение доступа к личным данным или устройствам. Они рекомендуют пользователям категорически отказываться предоставлять доступ к своим гаджетам посторонним и воздерживаться от проведения финансовых транзакций по инициативе непроверенных лиц.

Как обезопасить свои сбережения
Для обеспечения безопасности своих средств, пользователи должны следовать нескольким основным правилам: всегда загружать обновления для приложений из официальных источников, например, из App Store или Google Play, использовать сложные пароли и включать многоуровневую аутентификацию, а также ограничивать доступ к своим устройствам.

"Сбербанк Онлайн" активно работает над укреплением мер безопасности и призывает своих клиентов к повышенной бдительности, чтобы избежать любых мошеннических действий и обезопасить личные финансы.

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