С завтрашнего дня: Сбербанк предупредил россиян, на телефонах которых есть приложение "Сбер Онлайн"

Пользователи мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" стали жертвами новой опасности, угрожающей серьезными финансовыми потерями. Сбербанк выпустил официальное уведомление, предупреждая своих клиентов о распространении мошеннических действий среди владельцев приложения.



Основная угроза

Мошенники, действующие по всей России, применяют методы социальной инженерии. Они обзванивают пользователей через популярные мессенджеры, выдавая себя за сотрудников банка, и уведомляют о якобы необходимости обновления приложения. При отказе пользователя выполнить их требования, мошенники настаивают и предлагают свою "помощь".



Метод мошенничества

Эти злоумышленники предлагают пользователям разрешить трансляцию экрана смартфона для выполнения процесса биометрической аутентификации. Это дает им возможность увидеть и записать личные и банковские данные пользователя, что может привести к моментальной потере всех средств на счетах.



Специалисты подчеркивают, что подлинные представители Сбербанка никогда не будут первыми обращаться к клиентам с запросами на получение доступа к личным данным или устройствам. Они рекомендуют пользователям категорически отказываться предоставлять доступ к своим гаджетам посторонним и воздерживаться от проведения финансовых транзакций по инициативе непроверенных лиц.Для обеспечения безопасности своих средств, пользователи должны следовать нескольким основным правилам: всегда загружать обновления для приложений из официальных источников, например, из App Store или Google Play, использовать сложные пароли и включать многоуровневую аутентификацию, а также ограничивать доступ к своим устройствам."Сбербанк Онлайн" активно работает над укреплением мер безопасности и призывает своих клиентов к повышенной бдительности, чтобы избежать любых мошеннических действий и обезопасить личные финансы.